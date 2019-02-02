Пожар в Киеве на "Лесной": появилось видео с высоты птичьего полета

Огонь тушат уже на протяжении восьми часов

Пожар в Киеве на "Лесной": появилось видео с высоты птичьего полета 2019-02-02T20:29:00+02:00 Происшествия Огонь тушат уже на протяжении восьми часов

















Площадь пожара, который охватил складские помещения в Деснянском районе столицы на улице Червоноткацкой (в районе станции метро "Лесная"), остается на площади 10,5 тысяч кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В настоящее время (по состоянию на 20:00) площадь пожара составляет около 10,5 кв. м. Ликвидация пожара продолжается. Информации о жертвах и пострадавших нет", - говорится в сообщении спасателей.

К тушению пожара привлечены 137 человек личного состава и 35 единиц техники.

В пресс-службе ведомства отметили, что вокруг складского здания осуществляется замер воздуха на наличие вредных веществ. Состояние воздуха в пределах нормы.

В сети также появилось видео с места происшествия. Ролик опубликовал "Информатор".

Напомним, пожар в складских помещениях в Киеве, в которых хранятся электроинструменты, пластик и картон, вспыхнул около 12:00 в субботу, 2 февраля. По состоянию на 14:00 площадь пожара складского помещения (размер 200х150 м) составила 5 тысяч кв. м. К ликвидации огня были привлечены 96 человек личного состава и 23 единицы техники ГСЧС.

Кроме того, по состоянию на 16:30 площадь пожара составила уже 10,5 тысяч кв. м. Сложность ликвидации огня заключается в отсутствии на территории объекта наружного противопожарного водоснабжения, поэтому спасателям приходится проводить магистральные линии с дальней дистанции.

Также 1 февраля возле метро "Дарница" в Киеве сгорели МАФы. Огонь уничтожил металлопластиковые конструкции павильонов, а также товары. Пожар тушили 10 единиц техники и 37 человек личного состава.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Пожар в Киеве на "Лесной": появилось видео с высоты птичьего полета". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...