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Пожар в Киево-Печерской лавре: дело передали в суд

18 июля, 15:07

Поджигателю грозит от трех до десяти лет тюрьмы

Фото: ГСЧС в Киеве
Фото: ГСЧС в Киеве.

Столичная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который подозревается в поджоге здания комплекса Киево-Печерской лавры.

Напомним, что в середине января злоумышленник, находясь в нежилом здании на ул. Лаврской, поджег бумагу под пенопластом и старыми матрасами, вследствие чего вспыхнул пожар. Мужчина скрылся с места совершения преступления, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции.

"По результатам предварительного расследования обвинительный акт по ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога) относительно поджигателя направлен в Печерский районный суд Киева для рассмотрения", – говорится в сообщении.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 10 лет.

Смотрите в сюжете подробности пожара в Киево-Печерской лавре:

Ранее в столице произошел пожар в Национальном университете культуры и искусств. Огонь вспыхнул на втором этаже, в помещении деканата факультета отельно-ресторанного и туристического бизнеса.

Также напомним, что в Киеве 39-летний мужчина поджег квартиру бывшей жены на седьмом этаже многоэтажки, когда в ней находилась сестра бывшей супруги со своим 10-летним сыном и матерью. Инцидент произошел на улице Сергея Лифаря в Деснянском районе.


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Тег Киев, пожар, лавра

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