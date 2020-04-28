Пожары в Чернобыльской зоне: где продолжается тление

Тлеют пеньки и древесина на территории трех лесничеств

В Киевской области продолжается ликвидация пожаров в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, где тлеют пеньки и древесина. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, работы продолжаются на территориях Лубянского, Паришевского и Дитятковского лесничеств.

"Основные усилия направлены на локализацию двух очагов (с. Кривая Гора и с. Рудьки – с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфянике в ячейках, пройденных огнем", – говорится в сообщении.

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Также в Зоне продолжает работать тяжелая инженерная техника ГСЧС и Вооруженных сил Украины для обустройства противопожарных разрывов, создано 1010 км минерализированных полос. К тушению привлечены 1133 человека и 262 единицы техники. Авиация ГСЧС 27 апреля сбросила на тлеющую зону 60 тонн воды.

Напомним, пожары в Чернобыльской зоне вспыхнули в начале апреля и быстро охватили большие территории, вплотную подойдя к Припяти и ЧАЭС, а также к могильнику радиоактивных отходов.

Ранее в Чернобыльском радиационно-биосферном заповеднике сообщили, что, по предварительным оценкам, в результате пожаров пострадало 11,5 тыс. га юго-западной части заповедника, что составляет примерно 5% всей территории. Также оценена ориентировочная площадь, пройденная пожарами в Котовском лесничестве, – общая площадь поврежденных экосистем 6198 га (36% площади лесничества). Из них леса – 3238 га, залежи с имеющимся природным восстановлением – 2744 га, болота – 169 га, несомкнутые лесные культуры – 10 га, территории под ЛЭП – 37 га.

Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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