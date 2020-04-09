Пожары в Чернобыльской зоне: радиация повысилась, а огонь подобрался к жилым домам (видео, фото)

В Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС уже пятый день продолжаются масштабные пожары.

Как сообщает пресс-служба Главной службы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на утро 9 апреля есть три очага пожаров:

близ с. Чистогаловка на территории Корогодского лесничества наблюдается тление лесной подстилки отдельными очагами на площади около 20 га;

на территории Денисовецкого лесничества в пойме р. Грезля наблюдается тление травяного настила и кустарников отдельными ячейками;

на территории Котовского лесничества наблюдается тление травяного настила между пгт. Полесское, с. Тарасы и с. Владимировка. Распространения пожара нет.

По данным пожарных, к ликвидации ЧП привлечено 310 человек и 90 единиц техники, 8 апреля авиацией ГСЧС был осуществлен 61 сброс (248 тонн воды), из них самолетами АН-32П – 21 сброс (168 тонн воды) и вертолетами МИ-8 – 40 сбросов (80 тонн воды).

Вместе с тем журналист Богдан Аминов на своей странице в Facebook рассказал, что очаг пожара в чернобыльском лесу 8 апреля увеличился – огонь перекинулся за КП "Полесье" (ведет в Зону отчуждения), и небольшие очаги пожара появились в радиусе километра-двух от ближайших населенных пунктов – Луговики, Раговка, Марьяновка и тд.

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"В радиусе 10-15 км из-за пожара словно ночь: черный густой дым закрыл солнце и все заиграло ярко оранжевым цветом. Как фильтр в инстаграме какой-то. В радиусе 30-50 км – туман. Чувствуется резкий замах дыма абсолютно везде. КП Полесье – первое на пути в Зону Отчуждения – не пускает никого. Проезжает только полиция и пожарные. Даже комунальщиков на ремонт дороги не пустили", - сообщил журналист.

Он добавил, что в связи с пожарами на объездных тропах в Чернобыльской зоне нет людей. Согласно его данным, уровень радиации вне Зоны отчуждения не повысился, но в очаге пожара было зафиксировано превышение в 17 раз.

"Если не удастся локализировать пожар и огонь пойдет дальше – я думаю, придется принимать решение об эвакуации. Потому что если мы нашли горящие остатки деревьев и травы (да, небольшой огонь, но все же) за пару сотен метров от крайней хаты – это плохой сигнал", – резюмировал Аминов.

Тем временем Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник также на своей странице в Facebook сообщил, что огонь уже погубил не только деревья в Зоне отчуждения, но и весенние многолетние цветы.

Отметим, что на фоне пожаров в Чернобыльской зоне в Киеве несколько дней наблюдалась дымка, также сообщалось о росте уровня загрязненности воздуха. При этом показатели загрязнения воздуха в начале недели превышали безопасные нормы.

Кроме того, новости "Сегодня" сообщали, что на пожары в Зоне отчуждения уже отреагировали мировые СМИ.

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