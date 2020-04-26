Пожары в Чернобыльской зоне: Аваков отчитался о ситуации

По словам Авакова, сейчас в Зоне отчуждения нет ни одного активного очага лесного пожара

В Чернобыльской зоне ликвидированы все очаги лесного пожара. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на странице в Twitter.

По словам Авакова, сейчас в Зоне отчуждения нет ни одного активного очага лесного пожара, угрозы нет. В этот момент ведется работа по ликвидации тления торфяников.

"Проинспектировали вместе с Владимиром Зеленским ликвидацию пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения. Все источники огня ликвидированы. Угроз нет. Идет работа спасателей на тлеющих торфяниках. Волна пожаров сбита", - написал глава МВД.

Реклама В тренде Годовщина трагедии на ЧАЭС: украинские политики чествуют память жертв катастрофы

Напомним, с начала месяца в Зоне отчуждения более тысячи спасателей борются с самым масштабным за последние годы пожаром. ЧП оказалось настолько серьезно, что в этот раз пришлось задействовать военных и их технику, которая прокладывает дороги в труднодоступные места.

Накануне 34-й годовщины чернобыльской аварии эксперты и чиновники посчитали ущерб, который нанесли пожары, и рассказали о том, как можно в будущем избежать новых ЧП в Зоне отчуждения.

Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама