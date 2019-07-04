Сделать стартовой
26,04
29,41
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

Продавал России информацию: суд Киева арестовал работника оборонного комплекса

4 июля, 22:28

Суд также установил залог в размере 1,7 млн грн

Шевченковский районный суд Киева арестовал сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса, который передавал разведке РФ информацию военного характера. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

"Следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева в отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде содержания под стражей с одновременным определением залога в размере 1,7 млн грн", – говорится в сообщении.

Отмечается, работник одного из государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса во время пребывания на территории Российской Федерации в 2014 году был завербован сотрудником 316-го разведывательного центра Главного управления (бывшее ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации с целью сбора и передачи информации военного характера.

"В дальнейшем указанный гражданин Украины, на выполнение задач российской разведки, за денежное вознаграждение собирал и передавал информацию о количественном и качественном составе военной техники Вооруженных Сил Украины, которая поступала на ремонт в государственное оборонное предприятие, состоянии ее боеготовности, комплектности, принадлежности к конкретным воинским частям и другие сведения военного характера", – добавили в ГПУ.

Сообщается, что 3 июля подозреваемого задержали при попытке пересечения государственной границы Украины в направлении Российской Федерации.

Напомним, в Донецкой области главе сельсовета вынесли приговор за сепаратизм. Экс-чиновник был признан виновным в посягательстве на целостность Украины.

Ранее по подозрению в посягательстве на целостность Украины был арестован глава сельсовета поселка Новолуганское. Мужчину обвиняют в том, что он помогал в организации и проведении так называемого "референдума" оккупантов в 2014 году.

Стоит напомнить также, что боевики так называемой "ДНР" поднимали вопрос проведения не только "выборов" "главы и парламента", но и нового "референдума" о "государственном статусе".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег сепаратизм, разведка, опг

Вы сейчас просматриваете новость " Продавал России информацию: суд Киева арестовал работника оборонного комплекса". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Донбассе боевики во время учений обстреляли мирных жителей

Вчера, 13:42

Враг опасен не только на передовой для украинской армии, но и даже в тылу для мирных жителей

Отвод войск в Станице Луганской: военные РФ выдают себя за местных жителей

2 июля, 13:55

Российские пропагандисты уже готовят фейковые "сюжеты" о "несоблюдении украинской армией" договоренностей

В Россию с Донбасса отправили эшелон побитой техники

2 июля, 05:17

Агрессор активно взялся за обеспечение боевиков боеприпасами и восстанавливает для них технику

В войска набирают больных и пожилых: у боевиков снова проблемы

29 июня, 04:30

Оккупанты собрались провести "перепись" населения на оккупированных территориях, но не просто так

Французский футболист оригинально исполнил пенальти (Видео)

Виноваты родители: в деле об убийстве Кирилла поворот

Как спастись от клещей

ТОП фото выпускниц Днепра в Instagram

В Украине увеличили «декретные» и выплаты одиноким матерям

Что лечит черешня в организме человека: наглядная таблица

Лавров сообщил, чего ожидает от Зеленского

Назван лучший сценарий решения конфликта на Донбассе

Лилия Ребрик стала жертвой мошенников

Мендель вступила в словесную перепалку с сотрудником «5 канала»

Беспроводная мышь Gembird за копейки с бесплатной доставкой

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Тарифы на газ: цена для населения может быть выше, чем для предприятий

Сегодня, 07:39

Эксперты говорят, сейчас самое время отменять режим ПСО, иначе зимой взлетят цены

Бензин дешевеет: каких цен на горючее ждать водителям в июле

Вчера, 07:37

Только за июнь АЗС опустили ценники на стелах на 10-30 копеек

Новые паспорта для украинцев: когда начнем получать безусловный доход от государства

Вчера, 07:19

У президента обещали младенцам процент от доходов страны. Эксперты: идея хороша, но трудновыполнима

Какой будет погода в июле: от шквалов и гроз до засухи

2 июля, 07:19

Синоптики обещают много жарких дней и температурные рекорды

«Дукалис» рассказал об уходе из семьи ради 17-летней возлюбленной

Ученые выяснили, почему очищенную воду пить опасно

Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь