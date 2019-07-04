Продавал России информацию: суд Киева арестовал работника оборонного комплекса

Суд также установил залог в размере 1,7 млн грн

Шевченковский районный суд Киева арестовал сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса, который передавал разведке РФ информацию военного характера. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

"Следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева в отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде содержания под стражей с одновременным определением залога в размере 1,7 млн грн", – говорится в сообщении.

Отмечается, работник одного из государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса во время пребывания на территории Российской Федерации в 2014 году был завербован сотрудником 316-го разведывательного центра Главного управления (бывшее ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации с целью сбора и передачи информации военного характера.

"В дальнейшем указанный гражданин Украины, на выполнение задач российской разведки, за денежное вознаграждение собирал и передавал информацию о количественном и качественном составе военной техники Вооруженных Сил Украины, которая поступала на ремонт в государственное оборонное предприятие, состоянии ее боеготовности, комплектности, принадлежности к конкретным воинским частям и другие сведения военного характера", – добавили в ГПУ.

Сообщается, что 3 июля подозреваемого задержали при попытке пересечения государственной границы Украины в направлении Российской Федерации.

Напомним, в Донецкой области главе сельсовета вынесли приговор за сепаратизм. Экс-чиновник был признан виновным в посягательстве на целостность Украины.

Ранее по подозрению в посягательстве на целостность Украины был арестован глава сельсовета поселка Новолуганское. Мужчину обвиняют в том, что он помогал в организации и проведении так называемого "референдума" оккупантов в 2014 году.

Стоит напомнить также, что боевики так называемой "ДНР" поднимали вопрос проведения не только "выборов" "главы и парламента", но и нового "референдума" о "государственном статусе".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Продавал России информацию: суд Киева арестовал работника оборонного комплекса". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"