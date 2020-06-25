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Прорыв трубы на мосту Патона в Киеве: когда коммунальщики ликвидируют ЧП

25 июня, 11:47

Наталья Руда Наталья Руда

Ликвидировать последствия очередной аварии планируют в течение нескольких дней

Столичные коммунальщики локализовали повреждения на теплотрассе под мостом Патона, где 24 июня из-за прорыва трубы поток кипятка хлынул в Днепр. Устранить повреждения планируют в течение нескольких дней, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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Коммунальщики уточняют, что под аварийным мостом на магистральной теплосети диаметром 600 мм обнаружили несколько повреждений и места утечки были локализованы 24 июня. Сегодня, 25 июня, на теплотрассе начались ремонтные верхолазные работы с применением электросварочного оборудования.

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"Повреждения были обнаружены во время гидравлических испытаний теплосетей. Завершить устранения повреждений планируют в течение нескольких дней. Во время проведения ремонтных работ движение транспорта на мосту им. Патона не ограничивается", - говорится в сообщении.

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В КГГА также напомнили, что сеть под мостом Патона построили 58 лет назад.

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Напомним, что прорывы на теплотрассе под мостом Патона происходят регулярно. О подобных ЧП новости "Сегодня" ранее подробно писали.

Также сообщалось, что в центре столицы из-за прорыва на теплотрассе образовался провал.

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Киев мост патона прорыв прорыв трубы

Источник: Сегодня

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