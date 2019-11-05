В центре Киева снова прорвало трубу: кипяток затопил улицу, образовался провал (видео)

Саксаганского и Шота Руставели заливает горячая вода, при этом машина провалилась под асфальт

В центре Киева на перекрестке улиц Шота Руставели и Саксаганского во вторник, 5 ноября, снова произошел прорыв трубы с горячей водой. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

Улицу в результате ЧП полностью залило кипятком, также образовался провал, в который провалилась легковушка.

/ Фото: dtp.kiev.ua Реклама

"Вероятно, это (ЧП – ред.) связано с изношенностью труб. Один из автомобилей провалился в яму, образовавшуюся в результате аварии, а улицы буквально затопило кипятком", - сообщается в Telegram-канале Kyiv LIVE.

Видео: Kyiv LIVE

Напомним, что в центре Киева утром 3 июня произошла очередная авария на трубопроводе на улице Деловой. В результате ЧП улицу залило водой. Повреждение произошло во время гидравлических испытаний на теплоисточнике ТЭЦ-5. В апреле на Деловой в результате прорыва трубы с горячей водой провалился асфальт. Поток горячей воды стекал по улице от Национального университета физического воспитания и спорта Украины.

Также недавно в Киеве из-за прорыва трубопровода затопило участок Железнодорожного шоссе.

Ранее мы сообщали, что на улице Соломенской прорвало трубу и из-под земли стал бить сильный фонтан. При этом в городе после возобновления подачи горячей воды прорвало 300 труб.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама