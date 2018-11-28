Протест возле Ocean Plaza продолжился: активисты требуют закрытия центра

Сегодня, 14:03

Внутри здания собралось около 200 протестующих

Фото: Анастасия Лесык
Фото: Анастасия Лесык

В Киеве в среду, 28 ноября, продолжилась акция протеста возле торгового центра Ocean Plaza, который находится недалеко от метро "Лыбедская". Внутри здания и около него собрались около 200 протестующих.

Активисты требуют закрытия торгового центра, так как он связан с российским бизнесом в Украине. Мужчины ходили по магазинам центра и рассказывают о цели своего протеста.

Напомним, накануне, 27 ноября, возле здания ТРЦ Ocean Plaza по адресу улица Антоновича, 176, собрались активисты националистических организаций. Они подожгли файеры, сложили возле входа шины и разрисовали окна здания. Надписи гласили: "Геть московський бізнес", "Власність Росії", "Не купуй в Ocean Plaza". Позже, однако, акция прекратилась, а сотрудники клининговых компаний довольно быстро смыли краску и почистили фасад здания.

Кроме того, 26 ноября неизвестные люди забросали здание ТРЦ дымовыми шашками. После этого из торгового центра были эвакуированы все посетители и сотрудники в связи с сильным задымлением. На парковке центра произошла паника.
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