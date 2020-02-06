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Протесты под Радой в центре Киева: копы поймали парня с кастетом

6 февраля, 11:59

Нарушителем оказался 18-летний уроженец Черкасской области

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В центре Киева близ Верховной Рады, где с самого утра 6 февраля проходят массовые протесты, правоохранители обнаружили у парня кастет. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в столице.

"На фильтрационном пункте на перекрестке улиц Грушевского и Липской правоохранители остановили молодого человека для проверки. В ходе поверхностного осмотра полицейские обнаружили у него предмет, внешне похожий на кастет", – говорится в сообщении.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

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Кастет у 18-летнего уроженца Черкасской области изъяли. Данные по инциденту зарегистрировали в Печерском управлении полиции.

Напомним, что в центре Киева усилены меры безопасности в связи с протестами под парламентом, где сегодня должны рассматривать в финальной версии важный закон о рынке земли в Украине. Так, полиция, Нацгвардия, кинологи, сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций и взрывотехники перешли на усиленный режим службы.

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Смотрите в инфографике, кому будут продавать землю в случае принятия законопроекта:

Вместе с тем, в парламенте 6 февраля блокировали трибуну.

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Киев протесты Верховная Рада кастет

Источник: Сегодня

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