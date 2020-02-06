В центр Киева стянули силовиков: в чем причина

Парламент сегодня будет рассматривать финальную версию закона о рынке земли

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В центре Киева утром в четверг, 6 февраля, полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство в связи с проведением массовых акций под зданием Верховной Рады. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

Также в усиленном режиме работают сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций, кинологи, взрывотехники и полиция диалога.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

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Напомним, что 6 февраля Верховная Рада намерена принять одно из самых важных решений, вызвавших в обществе бурю обсуждений, – проголосовать финальную версию законопроекта о рынке земли. Под Радой уже собрались противники этого решения. На самом деле, митинги и бурные протесты сопровождают законопроект со дня его внесения в парламент, и сегодняшний день исключением не станет.

Напомним основные моменты закона о рынке земли:

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участниками рынка могут быть физлица-граждане Украины, юридические лица, которые основаны гражданами Украины напрямую, государство и территориальные общины. Иностранцы к покупке земли не допускаются – по крайней мере, пока этот вопрос не будет вынесен на референдум;

приобретение украинских сельхозземель запрещается юридическим лицам, участниками которых являются граждане государства-агрессора или другого государства, если невозможно установить конечного бенефициара такого юрлица;

граждане другого государства, а также лица без гражданства могут получать сельхозучастки в собственность только в виде наследства. Но при этом они обязаны в течение года после получения в собственность провести их отчуждение, т.е. продать или каким-либо иным образом передать другому лицу из перечисленных выше категорий;

купля-продажа земли будет осуществляться только в безналичной форме. Такой способ продажи потребует подтверждения происхождения денег.

Подробнее – в нашей спецтеме рынок земли.

Мы внимательно следим за всем, что сегодня происходит внутри и снаружи Верховной Рады.

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