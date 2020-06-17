Протесты в центре Киева: задержаны 15 человек, против копа начато служебное расследование

По предварительным подсчетам полиции, в акциях протеста приняли участие до 600 человек

В результате столкновений на акции протеста в центре Киева в среду, 17 июня, полиция задержала 15 человек. Об этом сообщил начальник начальник столичного главка Национальной полиции Андрей Крищенко.

Как сообщается на сайте Министерства внутренних дел, полицейские задержали 15 человек за противоправные действия в отношении участников акции протеста. При этом во время задержания к мужчине, который использовал слезоточивый газ, один из полицейских применил силу.

"По факту возможного превышения служебных полномочий назначено служебное расследование. Его результаты будут переданы в Государственное бюро расследований (ГБР) для предоставления правовой оценки действиям полицейского. Полицейский на время его проведения отстранен", – цитирует Крищенко пресс-служба МВД.

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В отношении одного задержанного открыто уголовное производство по статье 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Действиям других участников акции также будет предоставлена юридическая оценка.

По предварительным подсчетам полиции, в акциях протеста приняли участие до 600 человек: до 500 человек в одном митинге, а в альтернативном – более 100.

Было несколько обращений к полицейским от участников акции, которым из-за жары стало плохо. Всем была предоставлена первоочередная медицинскую помощь.

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Напомним, в Киеве днем 17 июня на Банковой митинговали сторонники Анатолий Шария, а представители праворадикальных организаций собрались протестовать против Шария. После того, как ситуация между сторонами начала накаляться, сторонников Шария забросали яйцами: полиция стала оттеснять противников акции и началась толкотня. В результате столкновений противников акции Шария и полиции начались задержания.

После событий на Банковой митинг Шария отправился в сторону Министерства внутренних дел, однако по ходу шествия колонны продолжились стычки и задержания, в ход пошел слезоточивый газ и дымовые шашки.

Ранее сообщалось, что полицейские били ногами одного из задержанных рядом со зданием Шевченковского районного суда, где избирали меру пресечения Сергею Стерненко. По факту применения силы полицейскими было назначено служебное расследование.

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