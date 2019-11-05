Провал асфальта в центре Киева: транспорт ходит со сбоями

Автобусный и ряд троллейбусных маршрутов на Саксаганского и Антоновича

Прорыв теплотрассы, который произошел вечером 5 ноября в центре Киева, привел к сбоям в графике работы ряда автобусных и троллейбусных маршрутов столицы.

Об этом после аварии сообщили в пресс-службе Киевпастранса, отметив, что из-за случившегося задерживается движение троллейбусов №40, 40к, 3, 9, 12, 14 и автобусов №69 по улицам Шота Руставели – Саксаганского.

"На место вызвали ответственную службу города. Движение троллейбусов №40, 40к организовано до Железнодорожного массива, троллейбусов №3, 9 – до Южного вокзала, троллейбусов №12 – до станции метро Лыбидская, троллейбусов №14 – до Дворца Спорта, автобусов № 69 до ул. Тарасовской", – говорится в сообщении столичной транспортной службы.

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Напомним, в результате ЧП улицу полностью залило кипятком, также образовался провал, в который провалилась легковушка.

Любопытно, что практически в этом же месте год назад случилась аналогична авария: в результате масштабного прорыва на теплосети в яме на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского с кипятком оказался автомобиль.

Кроме того, аналогичное происшествие случилось в апреле на улице Деловой в столице: в результате прорыва трубы с горячей водой провалился асфальт. Поток горячей воды стекал по улице от Национального университета физического воспитания и спорта Украины.

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