Пьяное ДТП в Киеве: Volkswagen протаранил Audi с детьми в салоне

В салоне Audi находились трое детей в возрасте пяти, семи и восьми лет

Фото: Информатор.

Пьяное ДТП в Киеве: Volkswagen протаранил Audi с детьми в салоне //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/b94/f22/5c6b94f22e249.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/b94/f22/5c6b94f22e249.jpg 2019-02-19T07:46:00+02:00 Происшествия В салоне Audi находились трое детей в возрасте пяти, семи и восьми лет

В Киеве, где недавно из-за столкновения автомобилей погибла женщина, произошло ДТП с участием двух кроссоверов: Volkswagen Touareg врезался в Audi Q7В. Об этом сообщает "Информатор".









ДТП произошло в ночь на 19 февраля на улице Ольшанской. После столкновения с Audi Volkswagen не затормозил, а продолжил таранить автомобиль. В салоне Audi, кроме водителя и его жены, находились три ребенка – пяти, семи и восьми лет: они не выходили из салона до прибытия полицейских.

Как рассказала жена водителя Audi, они двигались на небольшой скорости, когда в них врезался Volkswagen. Протаранив автомобиль, водитель Volkswagen вышел из авто, но, по словам женщины, едва стоял на ногах. Семья из Audi с ним не общалась, поскольку мужчина был настроен агрессивно.

Когда на место прибыли полицейские, водитель Volkswagen отказался проходить тест на алкоголь. Кроме того, мужчина утверждал, что за рулем был не он, а водитель просто скрылся с места происшествия.

Кроме того, ранее в Киеве неадекватный водитель устроил столкновение, но при этом притворялся пострадавшим, вел себя агрессивно и сопротивлялся полиции.

Также мы сообщали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Отметим, что водители в Украине чаще всего гибнут из-за не пристегнутого ремня. Для повышения безопасности украинцев даже хотят увеличить штрафы за не пристегнутый ремень, но водителям он мешает.

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