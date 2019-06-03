Пьяные полицейские ранили 5-летнего мальчика под Киевом – ребенка перевезли в спецбольницу

Медики не могут достать пулю из головы ребенка, малыша доставили в центр нейрохирургии

Фото: Pixabay

Врачи не могут достать пулю из головы раненого в Переяслав-Хмельницком 5-летнего мальчика. Состояние ребенка крайне тяжелое, констатируют медики. Мальчик, которому в канун выходных прострелили голову – в критическом состоянии, он на аппарате искусственного дыхания. Врачи уже два дня борются за жизнь, сделали несколько операций. Труднее всего было, говорят хирурги, достать обломки черепа из мозга. Пулю доставать не планируют, она засела очень глубоко. Ребенок чудом остался жив.

По состоянию на вечер 3 июня, мальчик доставлен в Киев для дальнейшего лечения в высокоспециализированном нейрохирургическом центре. А его родные до сих пор не могут оправиться от случившегося.

Правоохранители подозреваемых в совершении преступления уже задержали. Ими являются двое полицейских, сообщил глава нацполиции Сергей Князев. Отметил – правоохранители были не при исполнении служебных обязанностей, но в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, по предварительной информации, полицейские в пятницу в Переяславе-Хмельницком развлекались, стреляя в банки. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из правоохранителей попал в голову ребенку.

Сейчас начато уголовное производство. Подозреваемых в стрельбе патрульных – задержали. Суд 3 июня будет избирать им меру пресечения. Прокуратура требует для копов круглосуточного домашнего ареста и отстранения от службы. После допросов подозреваемых дело передадут в Государственное Бюро Расследований.

Ранее бабушка 5-летнего мальчика из Переяслава-Хмельницкого, в ранении которого подозревают полицейских, Александра Тлявова заявила, что полицейские признают свою вину.

Кроме того, сообщалось, что в Днепропетровской области полицейские задержали мужчину, который из винтовки выстрелил в голову школьнику.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Пьяные полицейские ранили 5-летнего мальчика под Киевом – ребенка перевезли в спецбольницу". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"