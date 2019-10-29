Пытались продать чужую квартиру: в Киеве задержали группу мошенников

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Киевские правоохранители задержали группу мошенников, которые пытались продать чужую квартиру за 30 тыс. долларов. Трем фигуратам объявлено о подозрении. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"Киевские правоохранители задержали группу мошенников, которые пытались продать чужую квартиру. По поддельным документам на право собственности злоумышленники попытались продать квартиру за 30 тысяч долларов США. Трем фигурантам объявлено о подозрении. Теперь им грозит до двенадцати лет тюремного заключения с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Задержанными оказались 35-летний киевлянин, который выполнял роль организатора и должен был находится под домашним арестом за совершение аналогичного преступления ранее. Также ему помогали 55-летняя местная жительница и 44-летний житель Киевской области, которые ранее проблем с законом не имели.

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"Чтобы реализовать свои намерения, правонарушители обратились к частному нотариусу, где с помощью поддельных документов на право собственности пытались продать квартиру, которая им не принадлежит. Трех участников группы задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – говорится в сообщении.

На месте происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства: документы на право собственности на недвижимость и другие поддельные документы, а также мобильные телефоны. Кроме этого, по месту жительства фигурантов правоохранители провели неотложные обыски, откуда изъяли компьютерную технику.

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"Трем правонарушителям объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 (Оконченное покушение на мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Организатору избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Двум его соучастникам – ночной домашний арест. Что касается других участников преступной сделки, решается вопрос об их правовом статусе в уголовном производстве", – говорится в сообщении.

Кроме того, не так давно в Киеве наряд полиции охраны задержал мужчину за разбойное нападение на женщину возле станции метро "Шулявская".

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