Пытками заставляли подписать документы на квартиру: появились подробности похищения мужчины в Киеве

Киевлянина удерживали в частном доме в Яготине целый год

Фото: пресс-служба прокуратуры Киева.

Злоумышленники, которые в течение года незаконно удерживали киевлянина в Яготине, избивали и пытали мужчину. Таким образом они пытались заставить его подписать документы на квартиру, сообщили в пресс-службе прокуратуры в Киевской области.

"Во время незаконного содержания к мужу постоянно применяли физическое насилие, в том числе наносили удары металлической трубой и прутьями, чтобы заставить его подписать документы на отчуждение его жилья", – рассказали в прокуратуре.







На данный момент злоумышленников задержали. Им уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч.2 ст. 309 УК Украины. В Подольский районный подали одатайства об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

"Относительно самого потерпевшего применены меры безопасности", – отметили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Шевченковском районе Киева похитили мужчину. Так, посреди улицы на остановке общественного транспорта "Охматдет" неизвестный избил мужчину, затолкал его в автомобиль Daewoo Lanos белого цвета АА 9164 ІТ, после чего машина уехала в направлении центра.

Также мы писали, что неизвестные похитили 24-летнего Николая Куликова в селе Святопетровское под Киевом.

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