Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

Пытками заставляли подписать документы на квартиру: появились подробности похищения мужчины в Киеве

27 апреля, 09:22

Киевлянина удерживали в частном доме в Яготине целый год

Фото: пресс-служба прокуратуры Киева
Фото: пресс-служба прокуратуры Киева.

Злоумышленники, которые в течение года незаконно удерживали киевлянина в Яготине, избивали и пытали мужчину. Таким образом они пытались заставить его подписать документы на квартиру, сообщили в пресс-службе прокуратуры в Киевской области.

"Во время незаконного содержания к мужу постоянно применяли физическое насилие, в том числе наносили удары металлической трубой и прутьями, чтобы заставить его подписать документы на отчуждение его жилья", – рассказали в прокуратуре.

На данный момент злоумышленников задержали. Им уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч.2 ст. 309 УК Украины. В Подольский районный подали одатайства об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

"Относительно самого потерпевшего применены меры безопасности", – отметили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Шевченковском районе Киева похитили мужчину. Так, посреди улицы на остановке общественного транспорта "Охматдет" неизвестный избил мужчину, затолкал его в автомобиль Daewoo Lanos белого цвета АА 9164 ІТ, после чего машина уехала в направлении центра.

Также мы писали, что неизвестные похитили 24-летнего Николая Куликова в селе Святопетровское под Киевом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, пытки, квартира, похищение, мужчина

Вы сейчас просматриваете новость " Пытками заставляли подписать документы на квартиру: появились подробности похищения мужчины в Киеве". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве похитили мужчину и больше года удерживали в плену

Вчера, 15:53

Мужчине несколько раз удавалось сбежать, однако злоумышленники его находили

В Киеве на остановке общественного транспорта похитили мужчину

23 апреля, 08:23

Инцидент произошел накануне поздно вечером, по Киеву ввели план "Перехват"

Похищение ребенка в Киеве: полиция ищет отца-француза

11 апреля, 12:09

По данным полиции, отец мальчика сам посадил ребенка в машину и уехал

В Киеве похитили трехлетнего ребенка, по городу введен план "Перехват"

11 апреля, 10:01

По предварительным данным, похитителей было трое, они передвигались на Mercedes

В штабе Зеленского ответили на поздравление Януковича

Жена Руслана Ротаня фотографируется практически обнаженной

Люксембург – Украина 1:2. Послематчевая пресс-конференция

Наш успех зависит от того, с кем мы вступаем в брак

Самое милое животное на Земле

"Порошенко подчинится указу Зеленского о досрочном роспуске Рады"

12 самых красивых пар шоу-бизнеса

Гелетей прокомментировал желание Зеленского съехать из АП

Омелян объяснил, почему ломаются экспрессы на Борисполь

Швеция озвучила свою версию загадочной гибели группы Дятлова

10 забытых звездных пар из 90-х. Какими же хорошенькими они были

15 самых жутких и странных существ на планете

Что планирует изменить в экономике команда Зеленского: интервью с Данилом Гетманцевым

Вчера, 07:51

"Мы не можем обещать, что город-сад расцветет завтра. Всем нам – от президента до рабочего – придется много и тяжело поработать", говорит наш собеседник

Есть ли жизнь после Банковой: о политическом будущем Петра Порошенко

Вчера, 07:38

Глава государства пообещал не сдаваться и побеждать на парламентских выборах

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

24 апреля, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

24 апреля, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Показала легкомысленность русских девушек: эксперимент Медведевой

У Зеленского не обещают быстро закончить войну РФ против Украины

На берег залива в Японии выбросилась самая длинная рыба в мире