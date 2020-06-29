"Район сглазили": в Киеве на Позняках горел еще один дом

В Киеве на Позняках в Дарницком районе Киева, где недавно произошел взрыв, произошел еще один пожар. Горел дом по адресу Кошица, 9.

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На фото, которые разместили пользователи Facebook в группе своего района, видно, что возгорание произошло на общем балконе на одном из верхних этажей. На месте происшествия работали сотрудники ГСЧС.

Фото: facebook.com/groups/poh2015

Реклама Фото: facebook.com/groups/poh2015

При этом пользователи соцсети много пишут о том, что это уже не первая трагедия, которая случилась на Позняках за последние дни.

"Наш район сглазили. Это какой то треш"; "Я уже начинаю бояться звука сирен. Столько пожаров,это ужас. Вчера ночью даже уснуть не могла как услышала сирены проезжающих мимо служб. Я столько пожаров на нашем районе вообще не помню", – отмечают люди в комментариях.

Напомним, накануне, 28 июня на Позняках также горела 16-этажка. Пожар произошел на улице Саломеи Крушельницкой, 3 А, на балконе на 12-м этаже жилого дома. Пламя распространилось на квартиры выше. Как стало известно, много дыма было из-за горения утеплителя на внешней стене балконов.

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Взрыв в жилой многоэтажке на столичных Позняках произошел утром 21 июня. Вследствие взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей. В результате ЧП погибли пять человек – две женщины и трое мужчин. Ранее сообщалось, что в полиции озвучили основную версию взрыва дома на Позняках в Киеве.

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