Українська
$ 26,7
29,91
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

"Район сглазили": в Киеве на Позняках горел еще один дом

29 июня, 19:39

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Жители района пишут, что начали бояться звука пожарных сирен

В Киеве на Позняках в Дарницком районе Киева, где недавно произошел взрыв, произошел еще один пожар. Горел дом по адресу Кошица, 9.

Реклама

На фото, которые разместили пользователи Facebook в группе своего района, видно, что возгорание произошло на общем балконе на одном из верхних этажей. На месте происшествия работали сотрудники ГСЧС.

Фото: facebook.com/groups/poh2015

Фото: facebook.com/groups/poh2015

Фото: facebook.com/groups/poh2015
Реклама

Фото: facebook.com/groups/poh2015

В тренде
Горячие Позняки: рядом с домом, где взорвался газ, горела многоэтажка (фото и видео)

При этом пользователи соцсети много пишут о том, что это уже не первая трагедия, которая случилась на Позняках за последние дни.

"Наш район сглазили. Это какой то треш"; "Я уже начинаю бояться звука сирен. Столько пожаров,это ужас. Вчера ночью даже уснуть не могла как услышала сирены проезжающих мимо служб. Я столько пожаров на нашем районе вообще не помню", – отмечают люди в комментариях.

Напомним, накануне, 28 июня на Позняках также горела 16-этажка. Пожар произошел на улице Саломеи Крушельницкой, 3 А, на балконе на 12-м этаже жилого дома. Пламя распространилось на квартиры выше. Как стало известно, много дыма было из-за горения утеплителя на внешней стене балконов.

Реклама

Взрыв в жилой многоэтажке на столичных Позняках произошел утром 21 июня. Вследствие взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей. В результате ЧП погибли пять человек – две женщины и трое мужчин. Ранее сообщалось, что в полиции озвучили основную версию взрыва дома на Позняках в Киеве.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Взрыв в киевской многоэтажке: все подробности ЧП на Позняках
Взрыв в киевской многоэтажке: все подробности ЧП на ПознякахПроисшествия
"Мама и брат кричали о помощи": при взрыве в Киеве у 18-летней девушки погибла семьяПроисшествия
Взрыв на Позняках в Киеве: спасатели нашли погибшего
Взрыв на Позняках в Киеве: спасатели нашли погибшегоПроисшествия
"Наши друзья погибли из-за халатности и безразличия": что говорят жители дома на Позняках после взрыва (фото и видео)Происшествия
Взрыв газа в Киеве: опубликованы видео первых минут после ЧП
Взрыв газа в Киеве: опубликованы видео первых минут после ЧППроисшествия
Взрыв дома на Позняках в Киеве засняла камера наблюдения: видео
Взрыв дома на Позняках в Киеве засняла камера наблюдения: видеоПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять