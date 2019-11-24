Разбитое стекло и груда металла: фото ДТП с омбудсменом Кулебой

Очевидцы поделились снимками аварии, в которую попал Николай Кулеба и его дети в Чабанах

Очевидцы страшной дорожной аварии, в которую 24 ноября около Киева попал уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, показали впечатляющие фото с места ДТП.

Напомним, 24 ноября легковушка Toyota Кулебы проехала на красный свет на перекрестке в смт Чабаны Киево-Святошинского района столицы, столкнулась с микроавтобусом Volkswagen и отрикошетила в отбойник. Вместе с чиновником ехали два его сына.

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В результате случившегося пострадали оба водителя, а также 19-летний и 10-летний сыновья Кулебы. Старший – Тимофей – находится в тяжелом состоянии, после аварии его доставили в реанимацию. Он в коме, врачи борются за его жизнь.

Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. Открыто уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины, по которой предусматривается наказание от трех до десяти лет лишения свободы в зависимости от тяжести последствий ДТП.

За десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В этих авариях погибли 2716 человек.

Мы также писали о самых распространенных причинах аварий с пострадавшими у нас в стране, среди которых лидирует превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде.

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