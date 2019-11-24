Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,16
26,72

Разбитое стекло и груда металла: фото ДТП с омбудсменом Кулебой

24 ноября, 20:31

Очевидцы поделились снимками аварии, в которую попал Николай Кулеба и его дети в Чабанах

Очевидцы страшной дорожной аварии, в которую 24 ноября около Киева попал уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, показали впечатляющие фото с места ДТП.

Напомним, 24 ноября легковушка Toyota Кулебы проехала на красный свет на перекрестке в смт Чабаны Киево-Святошинского района столицы, столкнулась с микроавтобусом Volkswagen и отрикошетила в отбойник. Вместе с чиновником ехали два его сына.

Реклама

В результате случившегося пострадали оба водителя, а также 19-летний и 10-летний сыновья Кулебы. Старший – Тимофей – находится в тяжелом состоянии, после аварии его доставили в реанимацию. Он в коме, врачи борются за его жизнь.

Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. Открыто уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины, по которой предусматривается наказание от трех до десяти лет лишения свободы в зависимости от тяжести последствий ДТП.

В тренде
Революция Достоинства в Киеве: как изменились ее главные места (фото)

За десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В этих авариях погибли 2716 человек.

Мы также писали о самых распространенных причинах аварий с пострадавшими у нас в стране, среди которых лидирует превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

авария ДТП киевская область омбудсмен чабаны дорожное происшествие Николай Кулеба

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Самолет сдувало, дети кричали: в Харькове чуть не разбился авиалайнер и 189 пассажиров
Самолет сдувало, дети кричали: в Харькове чуть не разбился авиалайнер и 189 пассажировХарьков
Новый антирекорд: неизвестный
Новый антирекорд: неизвестный "пролетел" по Киеву со скоростью 288 километров в часПроисшествия
Из
Из "Борисполя" несколько часов не могут улететь пассажиры: в аэропорту – скандал (видео)Происшествия
Столичная полиция сообщила подробности смерти парня на Подоле
Столичная полиция сообщила подробности смерти парня на ПодолеПроисшествия
Под Киевом произошло жуткое ДТП: у пешеходов не было шансов выжить
Под Киевом произошло жуткое ДТП: у пешеходов не было шансов выжитьПроисшествия
В Киеве легковушка сбила ребенка: в городе введен план
В Киеве легковушка сбила ребенка: в городе введен план "Перехват"Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...