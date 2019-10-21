Разыскивали полгода: в Киеве с поличным задержали вора-рецидивиста

Фото: ГУНП в Киевской области

В Киеве полицейские задержали вора-рецидивиста, которого разыскивали полгода. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Мужчину поймали после ограбления женщины в маршрутке – он вытащил у нее мобильный телефон. Копы среагировали оперативно и задержали вора в течение нескольких часов. Позже выяснилось, что 40-летний мужчина – уроженец другой страны и его разыскивают за аналогичное преступление.

Кроме того, у мужчины нашли украденный у пассажирки маршрутки телефон. Теперь задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

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Напомним, недавно в Киеве полицейские задержали мужчину, который ограбил женщину на столичном Гидропарке. Мужчина средь бела дня вырвал из рук женщины сумку и убежал. На место сразу же выехали патрульные и следственно-оперативная группа.

Кроме того, не так давно в Киеве наряд полиции охраны задержал мужчину за разбойное нападение на женщину возле станции метро "Шулявская".

Ранее сообщалось, что в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов.

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