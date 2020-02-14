Сбил пешехода за замечание: в Киеве будут судить "героя парковки"

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В Киеве водитель, сбивший пешеходов во дворе жилого дома, предстанет перед судом, сообщает прокуратура столицы.

Инцидент произошел в августе 2019 года по ул. Маршала Тимошенко в Оболонском районе столицы: 43-летний киевлянин умышленно наехал на пешехода, который мешал ему заехать во двор жилого дома.

Сначала обвиняемый, пытаясь заехать на автомобиле во двор жилого дома, сломал шлагбаум, установленный при въезде. На замечание пешехода, который проходил рядом и мешал ему проехать, водитель преднамеренно совершил на него наезд.

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В результате полученных травм, а именно открытой травмы левого локтевого сустава в виде перелома со смещением обломков и закрытой травмы правой кисти, потерпевший получил телесные повреждения средней тяжести, повлекшие длительное расстройство здоровья.

По результатам следствия, водителю сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 122 УК Украины. Обвинительный акт направлен в Оболонский районный суд Киева для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит до 3 лет лишения свободы.

Ранее виновника ДТП в Киеве, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия, приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы. Смертельный дорожный инцидент произошел вечером 9 марта 2019 года на ул. Обороны Киева в Святошинском районе столицы. 29-летний водитель автомобиля Mazda, находясь в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, съехал на обочину и сбил пешехода. Не оказав помощь мужчине, водитель бросил его на дороге, а сам скрылся с места происшествия.

Напомним, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 3454 человека.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Смотрите в сюжете о том, почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и власть:

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