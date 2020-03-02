Сбили шесть человек за полгода: под Киевом люди перекрыли дорогу из-за опасного перехода

В Белогородке требуют установить на опасном переходе освещение и светофор

Под Киевом на участке дороги между Святопетровским и Белогородкой в воскресенье, 1 марта, сбили пешехода.

Как сообщается в паблике "Киев Оперативный", за полгода на опасном участке дороги сбили уже шесть человек, поэтому жители Белогородки вышли на протест и перекрыли дорогу.

"На переходе нет освещения и вообще ничего не видно, участок дороги прямой и там постоянно "летают" машины! На этот раз собралось очень много людей, перекрыли дорогу и требуют светофор и освещения", – говорится в сообщении паблика.

Напомним, что в октябре в Белогородке водитель легковушки на пешеходном переходе сбил девятилетнюю девочку. К счастью, девочка осталась жива, она госпитализирована в больницу. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Отметим, что в Киеве за 2019 год зафиксирована почти 41 тысяча ДТП. Основные причины аварий: нарушение правил маневрирования, несоблюдение дистанции, превышение безопасной скорости и нарушение правил проезда перекрестков. Нередко водители нарушаю ПДД из-за того, что отвлекаются от управления на общение по телефону и не замечают изменения дорожной обстановки.

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