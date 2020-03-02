Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,59
26,98

Сбили шесть человек за полгода: под Киевом люди перекрыли дорогу из-за опасного перехода

2 марта, 08:46

Наталья Руда

В Белогородке требуют установить на опасном переходе освещение и светофор

Под Киевом на участке дороги между Святопетровским и Белогородкой в воскресенье, 1 марта, сбили пешехода.

Как сообщается в паблике "Киев Оперативный", за полгода на опасном участке дороги сбили уже шесть человек, поэтому жители Белогородки вышли на протест и перекрыли дорогу.

"На переходе нет освещения и вообще ничего не видно, участок дороги прямой и там постоянно "летают" машины! На этот раз собралось очень много людей, перекрыли дорогу и требуют светофор и освещения", – говорится в сообщении паблика.

Напомним, что в октябре в Белогородке водитель легковушки на пешеходном переходе сбил девятилетнюю девочку. К счастью, девочка осталась жива, она госпитализирована в больницу. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Отметим, что в Киеве за 2019 год зафиксирована почти 41 тысяча ДТП. Основные причины аварий: нарушение правил маневрирования, несоблюдение дистанции, превышение безопасной скорости и нарушение правил проезда перекрестков. Нередко водители нарушаю ПДД из-за того, что отвлекаются от управления на общение по телефону и не замечают изменения дорожной обстановки.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
ДТП протесты Белогородка

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Киевом перекрыли Одесскую трассу из-за стадиона
Под Киевом перекрыли Одесскую трассу из-за стадионаПроисшествия
Дерзкое ограбление
Дерзкое ограбление "Новой почты" в Киеве: появились неожиданные детали (видео)Происшествия
В Киеве на улице нашли мертвыми троих человек: что произошло
В Киеве на улице нашли мертвыми троих человек: что произошлоПроисшествия
Бросались на полицейских: в Киеве произошла массовая драка (видео)
Бросались на полицейских: в Киеве произошла массовая драка (видео)Происшествия
Что известно о мужчине, который поджег себя под Офисом президента
Что известно о мужчине, который поджег себя под Офисом президентаПроисшествия
В Киеве мужчина поджег себя под Офисом президента
В Киеве мужчина поджег себя под Офисом президентаПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...