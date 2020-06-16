Сбой в системе: за проезд в метро киевляне бросали деньги в копилку (видео)

Киевлян удивила необычная оплата за проезд в метро на станции "Академгородок". Вчера, 15 июня, пассажирам пришлось рассчитываться наличкой, бросая деньги в специальную баночку-копилку, установленную возле турникета. По словам пассажиров, в подземке произошел сбой в работе системы оплаты проезда.

Некоторых пассажиров это очень возмутило. Люди пишут, что им не смогли дать сдачу или чек. На видео слышно, как сотрудник подземки рекомендует пассажирам разменять деньги в другом месте, а потом бросить деньги за проезд в копилку.

В Киевском метрополитене поясняют, что такие кассы-копилки используются в экстренных случаях. Ранее такие копилки можно было увидеть на станции метро "Позняки", когда в час пик на станции собиралось очень много пассажиров. Тогда деньги в копилке даже утрамбовывали школьной линейкой.

"Существует четкий регламент использования кассы-копилки. Она опечатана. Для прохода нужно внести стоимость разового проезда. Это не какая-то новинка", – пояснили в Киевском метрополитене.

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Там отмечают, что произошел сбой в системе по оплате проезда. А за ее работу отвечает ее оператор – коммунальное предприятие Городской информационно-вычислительный центр (ГИВЦ).

В ГИВЦ подтверждают, что днем на станции метро "Академгородок" произошел сбой в работе.

"Да, сбой в работе на станции метро "Академгородок" имел место. Система там не работала 11 минут. Это был местный сбой в нашей сети безопасности. Проблемы возникли на серверах, которые отвечают за безопасность периметра. Они заметили данные, которые не могли идентифицировать, как безопасные, и система перешла в закрытый режим работы", – рассказал сайту "Сегодня" Виталий Козубский, директор КП ГИВЦ.

На устранение неполадок понадобилось время, а для прохода пассажиров через турникеты выставили кассу-копилку, которая удивила и возмутила пассажиров.

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Помимо этого, вчера уже поздно вечером произошел еще один сбой в работе системе оплаты проезда, но уже на других станциях. Люди могли воспользоваться для оплаты проезда картами, на которых уже были записаны поездки. А проблемы возникли у тех пассажиров, которым нужно было пополнить поездки на картах.

"Вчера вечером были небольшие неполадки в системе по пополнению карт. Около 4 минут было невозможно пополнить карту для проезда. Неполадки были не на всех станциях метро, а на некоторых. У нас есть оборудование, которое проверяет безопасность протоколов. Была выявлена опасность внешнего вмешательства в работу. Мы все отработали – сработала система защиты. Мы не обнаружили каких-то DoS-атак, просто система перестраховалась и перешла в закрытый режим работы", – рассказал сайту "Сегодня" Виталий Козубский, директор КП ГИВЦ.

В ГИВЦ отмечают, что месяц назад они пережили масштабную кибератаку. Пришлось усилить меры безопасности и максимально защитить систему. Теперь срабатывает завышенная система проверки данных.

При этом это уже не первый сбой в работе системы. Ранее на станциях метрополитена произошел сбой системы Kyiv Smart Card. Проблемы с системой длились как раз в самое пиковое время, когда все пассажиры едут на работу.

Напомним, что столичная подземка не перевозила пассажиров с 18 марта до 25 мая. Как работало метро в условиях карантина, смотрите в сюжете:

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