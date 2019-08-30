Масштабный сбой в Киевском метро привел к очередям и давке: новые подробности

«Сегодня» разбирались, что произошло и как будут предотвращать ошибки

/ Фото: Василий Михальчук, Сегодня

Вчера утром пассажиры столичной подземки были вынуждены стоять в огромных очередях из-за масштабного сбоя в работе е-билета. "Сегодня" разбирались, что произошло и как будут предотвращать ошибки.

КОЛЛАПС. Проблемы с системой длились с 7:00 до 8:40. Как раз в самое пиковое время, когда все пассажиры едут на работу. Транспортную карту нельзя было пополнить ни в одной из касс метрополитена. В пресс-службе метро нам рассказали, что решили проблему путем временной продажи жетонов и пополнения зеленых карт на станциях и выходах, где их ранее перестали продавать. Однако очередей все равно не удалось избежать.

На "Теремках" люди ринулись покупать поездки на другой вход (со стороны улицы Глушкова), где еще продают жетоны. При этом образовалась небольшая давка. Не помогли пассажирам и новые автоматы для пополнения карт. Они работают не на всех станциях, что создало дополнительные неудобства. Напомним, внедрением е-билета занимается КП "ГИВЦ", поэтому все сбои и ошибки должны устранять именно они.

БЕЗ СБОЕВ. В "ГИВЦ" нас заверили, что таких сбоев в дальнейшем не будет.

"Система дала сбой только в кассах метрополитена. Из-за этого пополнить синюю карту в них было невозможно. Система работает в тестовом режиме, и сбои такого рода возможны. Мы учимся на своих ошибках, поэтому эту проблему оперативно устранили. После полного перехода города на е-билет (с 1 ноября. — Авт.) никаких поломок и сбоев больше не будет", — пообещал "Сегодня" Виталий Козубский, директор КП "ГИВЦ".

Он также подчеркнул, что альтернатива жетонам в виде бумажного QR-кода появится в метрополитене уже в ближайшее время. Сейчас ими можно пользоваться только в наземном транспорте и на станциях "Кловская" и "Площадь Льва Толстого". До конца года на всех станциях метро должны переоборудовать турникеты для считывания разового кода.

В "ГИВЦ" добавляют, что те, кто не хочет покупать транспортную карточку за 50 грн, смогут оплачивать поездки банковской картой не только в метро, но и в наземном транспорте уже с 1 ноября. Ее нужно будет приложить к валидатору — и тот автоматически спишет стоимость поездки так же, как и с транспортной карты.

С 5 февраля (начало тестовой работы е-билета) в метро продали всего 36 110 транспортных карт на 1,8 млн грн.

Напомним, что ранее журналисты нашли автомат по продаже е-билетов, который не принимал банковские карточки для оплаты и купюры номиналом 500 гривен.

Также читайте результаты проверки "Сегодня" внедрения новой системы оплаты проезда на самом деле.

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