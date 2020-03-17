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Закрытие метро: как реагируют пассажиры

17 марта, 21:07

Сергей Пономаренко

В Киеве метрополитен останавливает работу в 23:00

Сегодня в 23:00 в Киеве закроют метро. Это, в частности, подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня в 23 часа киевское метро прекращает перевозку пассажиров, предварительно – до 3 апреля. Наземный транспорт работает в штатном режиме, дублируя линии метрополитена", – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Люди с пониманием относятся к ограничениям. Те, кто могут остаться дома, говорят – не пойдут на работу. Те, кто вынуждены работать, – пересядут на маршрутки или такси.

"Будем добираться другим транспортом, потому что мою работу не закрывают", – говорит киевлянка.

В то же время водители маршруток жалуются на ограничение – перевозить не больше десяти человек в салоне. Говорят – невыгодно. А штрафы – высокие.

"Ну смотри, если я буду везти не 10 человек, а 11, я заплачу 17 тыс. грн. Я эти деньги за год не заработаю", – говорит один из маршрутчиков.

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Автобусы, троллейбусы, трамваи пока работают в штатном режиме. Завтра на рейсы выйдут дополнительные маршруты, которые будут дублировать линии метрополитена. Людей просят без необходимости не выходить из дома. А если уж решили поехать на общественном транспорте – советуют надевать защитные маски.

На железнодорожном вокзале пока поезда отправляются по графику, но у касс – длинные очереди. Часть людей пытается успеть выехать сегодня домой. Другие – хотят сдать или поменять билеты. Паники нет, но стоять в очередях приходится, по наблюдениям "Сегодня", иногда по два часа.

"Вот, скажем, кто приехал в командировку. Негде проживать и домой нет возможности вернуться – вот такая ситуация", – говорит один из пассажиров.

"Меняю билет, дали мне на 19-е число, понимаете, в Ивано-Франковск. Если завтра не будут ходить поезда, то пусть дадут мне на сегодня", – говорит еще один пассажир.

Ранее "Сегодня" писали, что в Украине запретили все пассажирские перевозки с 18 марта, также закрыто международное авиасообщение

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Киев метро маршрутка маршрутки поезда карантин коронавирус

Источник: Сегодня

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