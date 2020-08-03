СБУ показала фото задержанного террориста после штурма банка

Служба безопасности задержала "киевского террориста", который захватил отделение банка в бизнес-центре "Леонардо".

Реклама

В спецслужбе показали фото, как задержанного злоумышленника выводили из банка.

"Сотрудники Центра специальных операций "А" СБУ задержали злоумышленника, который захватил заложника в отделении банка в БЦ "Леонардо". Операция проведена успешно. В настоящее время проводится проверка помещения на взрывоопасные предметы", – говорится в сообщении.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", около 12 часов дня из банка позвонили в полицию с сообщением, что мужчина захватил банк в бизнес-центре "Леонардо", расположенном на улице Богдана Хмельницкого в Киеве, и угрожает бомбой. Позже террорист отпустили всех людей и с ним осталась только одна женщина – руководитель банковского отделения. Через какое-то время появилось фото и данные о террористе. Им оказался гражданин Узбекистана, 1988 года рождения. Также стало известно, что мужчина требовал 40 тысяч гривен.

Читайте подробнее о ситуации с захватом банка в Киеве. Также смотрите видео изнутри банка:

Видео: 112 Украина

Все подробности в спецтеме Захват заложников в киевском банке

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама