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СБУ показала фото задержанного террориста после штурма банка

3 августа, 15:24

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Силовики скрутили злоумышленника и вывели из банка

Служба безопасности задержала "киевского террориста", который захватил отделение банка в бизнес-центре "Леонардо".

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В спецслужбе показали фото, как задержанного злоумышленника выводили из банка.

"Сотрудники Центра специальных операций "А" СБУ задержали злоумышленника, который захватил заложника в отделении банка в БЦ "Леонардо". Операция проведена успешно. В настоящее время проводится проверка помещения на взрывоопасные предметы", – говорится в сообщении.

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Как сообщали новости "Сегодня", около 12 часов дня из банка позвонили в полицию с сообщением, что мужчина захватил банк в бизнес-центре "Леонардо", расположенном на улице Богдана Хмельницкого в Киеве, и угрожает бомбой. Позже террорист отпустили всех людей и с ним осталась только одна женщина – руководитель банковского отделения. Через какое-то время появилось фото и данные о террористе. Им оказался гражданин Узбекистана, 1988 года рождения. Также стало известно, что мужчина требовал 40 тысяч гривен.

Читайте подробнее о ситуации с захватом банка в Киеве. Также смотрите видео изнутри банка:

Видео: 112 Украина

Все подробности в спецтеме Захват заложников в киевском банке

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СБУ банки террористы спецназ

Источник: Сегодня

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