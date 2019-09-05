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Семейные разборки: под Киевом родственники устроили драку со стрельбой

5 сентября, 20:27

Конфликт закончился переломом ноги и ранением

В Софийской Борщаговке между двумя местными жителями, которые являются дальними родственниками и живут рядом, произошла драка. Обе стороны получили телесные повреждения, рассказали в ГУ НП Киевской области.

Об инциденте в полицию сообщил житель дома, где произошло ЧП. Как оказалось, во время драки один гражданин сломал ногу другому. Потерпевший, в свою очередь, выстрелил в ногу оппоненту из травматического оружия. Выяснилось, что ссоры между ними происходили регулярно.

Пистолет изъяли правоохранители, в качестве вещественного доказательства. Полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

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По данному факту открыто уголовное производство по ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.

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Напомним, недавно в одной из столичных маршруток, курсирующих по маршруту №555, произошла драка между пассажирками. По легенде, женщины подрались из-за того, что не поделили место. Отметим, что маршрутный автобус № 555 выполняет рейс от ул. Николая Кибальчича до ДВРЗ.

Видео: Киев Оперативный

Напомним, не так давно в Кривом Роге полицейские задержали дебоширов, которые на общественной остановке устроили драку со стрельбой.

Также мы сообщали, что в Днепре на улице Большая Диевская произошла массовая драка, причиной которой стало применение оружия пьяным мужчиной.

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Источник: Сегодня

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