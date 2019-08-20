В Кривом Роге на остановке произошла массовая драка и стрельба

Фото: dp.informator.ua

В Кривом Роге полицейские задержали дебоширов, которые на общественной остановке устроили драку со стрельбой. Об этом рассказали в пресс-службе Патрульной полиции города.

Как стало известно, происшествие случилось на проспекте 200-летия города и о нем местные жители сообщили на линию 102.

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В сообщении говорилось о том, что в драке принимают участие около десяти человек, слышны выстрелы. На место выехал наряд полиции. Во время обследования территории, они обнаружили 11 человек, которые подходят под описания очевидцев.

"Согласно статьи 34 Закона Украины "О Национальной полиции", патрульные провели поверхностную проверку, но запрещенных вещей не обнаружили. Граждан доставили в Саксаганское отделение полиции. Пострадавших с телесными повреждениями передали медикам", – сообщили в пресс-службе.

В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее в Харькове семилетняя школьница играла во дворе и застряла между двумя стволами деревьев. В "ловушку" попала нога ребенка. Спасатели раздвинули стволы пневматическими ножнами и достали напуганного ребенка. Вся операция длилась 10 минут.

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