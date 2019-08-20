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В Кривом Роге на остановке произошла массовая драка и стрельба

20 августа, 19:14

Журавель Максим

В конфликте принимали участие 11 молодых людей

Фото: dp.informator.ua

Фото: dp.informator.ua

В Кривом Роге полицейские задержали дебоширов, которые на общественной остановке устроили драку со стрельбой. Об этом рассказали в пресс-службе Патрульной полиции города.

Как стало известно, происшествие случилось на проспекте 200-летия города и о нем местные жители сообщили на линию 102.

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В сообщении говорилось о том, что в драке принимают участие около десяти человек, слышны выстрелы. На место выехал наряд полиции. Во время обследования территории, они обнаружили 11 человек, которые подходят под описания очевидцев.

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"Согласно статьи 34 Закона Украины "О Национальной полиции", патрульные провели поверхностную проверку, но запрещенных вещей не обнаружили. Граждан доставили в Саксаганское отделение полиции. Пострадавших с телесными повреждениями передали медикам", – сообщили в пресс-службе.

В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее в Харькове семилетняя школьница играла во дворе и застряла между двумя стволами деревьев. В "ловушку" попала нога ребенка. Спасатели раздвинули стволы пневматическими ножнами и достали напуганного ребенка. Вся операция длилась 10 минут.

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Источник: Сегодня

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