"Щенки, я работник ГПУ": в Киеве остановили очередного пьяного водителя (фото, видео)

В Киеве сотрудники патрульной полиции остановили за создание аварийной ситуации на дороге водителя Audi, который оказался в нетрезвом состоянии. При этом мужчина в ходе общения с правоохранителями заявил, что является работником Генеральной прокуратуры. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"Щенки, я работник Генпрокуратуры, и вы сейчас меня сопровождать домой будете, а завтра я вас всех на ноль умножу". За создание аварии ситуации на дороге работники ППОП 1 решили остановить водителя Audi Q7. Водитель протянул еще хороших метров 700 и остановился на проспекте Победы, 52. Из-за руля, шатаясь, вышел господин и начал рассказывать свои угрожающие "сказки". <...> Оказалось, что это одиозный господин Мукан Игорь Ярославович. Сказал, что он работник Генеральной прокуратуры Украины. Ведомость в широких кругах этот человек приобрела после того, как он обругал, угрожал и унижал свою коллегу. После этого его уволили, но он подал кассационную жалобу на восстановление на работе. Ибо "несправедливо", – говорится в сообщении.

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По данным паблика, мужчина дважды пытался "продуть" Drager, но так и не смог. На третий раз отказался, за что и получил протокол по статье 130 КоАП.

Как сообщает "dtp.kyiv.ua", мужчина угрожал патрульным и размахивал документами.

Ранее сообщалось, что в Борисполе за сутки произошло три дорожно-транспортных происшествия, при этом водители управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в Мироновке нетрезвый 17-летний парень за рулем легковушки врезался в забор частного сектора. В результате ДТП погиб 19-летний молодой человек.

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