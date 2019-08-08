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Сильный ветер и дождь повалили в Киеве десятки деревьев, есть подтопления: фото и видео

Сегодня, 15:39

Александр Марущак

Больше всего пока что пострадали Русановка и Троещине

Видео: Kyiv Live

В результате ливня и ураганного ветра, которые в четверг, 8 августа, накрыли Киев, в городе повалены десятки деревьев в разных районах города, также погнуты борды. 

В частности, на Троещине также ветер сорвал с небольшой пристройки крышу, а сломанное дерево упало на припаркованный автомобиль. 

При этом на Троещине на данный момент заблокировано движение трамваев.

Фото: Троещина FB

Фото: Троещина FB

Фото: Троещина FB

Фото: Троещина FB

Также зафиксированы и подтопления:

Кроме того, сильно пострадали зеленые насаждения и на Русановке, в частности, на бульваре Шамо.

Фото: Kadirova‎ до NEW Русанівка

Фото: Kadirova‎ до NEW Русанівка

Фото: Kadirova‎ до NEW Русанівка

Фото: Kadirova‎ до NEW Русанівка

Фото: facebook.com/groups/rsnvka

Фото: facebook.com/groups/rsnvka

Фото: facebook.com/groups/rsnvka

Фото: facebook.com/groups/rsnvka

Вместе с тем, вдоль Русановского канала ветер повалил несколько ив у воды.

Непогода наделала беды и на Виноградаре.

Фото: Ольга Оверчук‎ для Виноградарь

Фото: Ольга Оверчук‎ для Виноградарь

Фото: Ольга Оверчук‎ для Виноградарь

Фото: Ольга Оверчук‎ для Виноградарь

По данным коммунальщиков, от сильного ветра упало семь крупных деревьев, четыре из которых рухнули на машины.

"На данный момент в результате непогоды в Киеве от сильного ветра упало 7 крупных деревьев. В четырех случаях они упали на автомобили. Пострадавших по нашей информации нет", – сообщил "Сегодня" Роман Ткачук, начальник управления по ЧС КГГА.

В некоторых районах замечено, что коммунальщики принялись разрезать и убирать упавшие деревья. особенно если они упали на авто или перегородили проезжую часть.

Напомним, что в июле столицу дважды накрывали сильные дожди. В результате непогоды были затоплены несколько улиц, повалены деревья и заблокировано движение транспорта. 

Также новости "Сегодня" писали, что июль, по данным метеорологов, был контрастным месяцем.

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Киев погода ураган непогода ливень подтопления

Источник: Сегодня

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