Скандал со взяткой в КГГА: на место Поворозника назначили Мондриевского

Заместитель главы КГГА Николай Поворозник, который недавно засветился в коррупционном скандале, отстранен от исполнения обязанностей на время расследования. Его обязанности первого заместителя главы КГГА возложены на Валентина Мондриевского. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-пресс-конференции.

"Городская власть – открытая и всегда сотрудничает с правоохранительными органами в предотвращении коррупции. В расследовании дела о первом заместителе главы КГГА Николая Поворозника, в частности. Чтобы расследование было беспристрастным и не было упреков в каком-то влиянии чиновника высокого ранга, которым является Николай Поворозник, он написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей на время расследования. Я считаю это правильным шагом. Поэтому отстранил его от исполнения обязанностей. И возложил исполнение обязанностей первого заместителя главы КГГА на Валентина Мондриевского", – сообщил Виталий Кличко.

Он также отметил, что столичная власть ожидает оперативное и беспристрастное расследование дела.

"Мы рассчитываем на оперативное, объективное и открытое расследование этого дела. Справедливо и без политики " – отметил Виталий Кличко.

Напомним, на прошлой неделе в кабинете заместителя главы КГГА представители СБУ и Нацполиции проводили обыск. Сам Николай Поворозник заявил, что происходящее стало шоком для него и его коллег, и что он уже не первый год работает честно и никогда взяток не брал.

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Ранее источник "Сегодня" в КГГА сообщил, что обыск у первого зама главы горадминистрации действительно проходил, однако никаких денег в его кабинете не изымали, а самого чиновника не задерживали. По словам источника, Николай Поворозник впустил сотрудников СБУ в свой кабинет, поскольку они проводили оперативно-следственные действия, даже без постановления суда.

В свою очередь, мэр столицы Виталий Кличко призвал НАБУ оперативно расследовать это дело и наказать виновных- либо чиновника, если он окажется виновным, либо провокаторов, которые организовали скандал.

Напомним, в ноябре 2019 года СБУ поймала на взятке председателя комитета противодействия коррупции.

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