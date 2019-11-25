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Следил от обменника: в Киеве разбойник жестоко избил и ограбил парня (видео)

25 ноября, 13:54

Подозреваемого задержали на территории Днепропетровской области

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Соломенском районе Киева в подъезде жилого дома на улице Гарматной молодой человек напал на 22-летнего местного жителя, жестоко избил его и отобрал деньги. Подозреваемого задержали за пределами региона. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

Сообщается, что злоумышленник проследил за потерпевшим от пункта обмена валют и напал уже в подъезде, брызнув в лицо из газового баллончика. Пострадавшего госпитализировали, у него сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, многочисленные раны.

"Пострадавший рассказал, что возвращался домой, когда на него напал неизвестный мужчина. Незнакомец брызнул ему в лицо из газового баллончика и начал бить руками и ногами. После этого преступник отобрал у него 15 000 гривен и скрылся. Правоохранители просмотрели видео с камер наблюдения, которые были расположены непосредственно в месте совершения преступления, и установили приметы нападавшего", – говорится в сообщении.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В итоге личность и местонахождение нападавшего установили. В течение недели он скрывался в Днепропетровской области, где его и задержали.

Следователи выяснили, что злоумышленник – 23-летний уроженец Херсонской области, который за несколько дней до инцидента приехал в столицу. Он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж и грабежей. В содеянном сознался, ему объявлено о подозрении в уголовном правонарушении по части первой статьи 187 Уголовного кодекса Украины, это – разбой. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее столичная полиция обратилась к гражданам за помощью в поимке злоумышленников, которые подозреваются в совершении серии разбойных нападений на ювелирные магазины в течение 2018-2019 годов. Один из разыскиваемых ранее попадал на видео камер видеонаблюдения при неудачном ограблении ювелирного магазина в столице.

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Киев разбой нападения

Источник: Сегодня

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