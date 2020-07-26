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Смерть волонтера Кучапина: священник отказался от заявлений о "странностях" дела

26 июля, 20:27

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Священник заявил, что полиция сработала профессионально и оперативно

Священник Захария Керстюк, который ранее заявлял о "странностях" в смерти известного волонтера Алексея Кучапина, отказался от своих предыдущих слов.

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Об этом он написал в Facebook.

"Я, Захария Керстюк, после предоставленных мне неоспоримых доказательств, полностью принимаю позицию полиции, родственников и церкви, к которой принадлежал Алексей. Относительно Алексея не было осуществлено никаких насильственных действий, и его смерть не была вызвана убийством. Полиция сработала профессионально, оперативно, в рамках принятых процедур", – говорится в сообщении.

Он добавил, что заявление было написано им лично, добровольно, в трезвой памяти и в здравом уме. "Никакого давления на меня не совершалось", – уверяет священник.

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"И еще, я никогда, ни разу, не был на вокзале в качестве волонтера и никогда не помогал там бездомным, но даже не представляю, что такое "Дом милосердия". Я никогда туда не привозил обездоленных и так далее, поэтому меня с Алексеем правда ничего не могло связывать", – резюмировал Захария.

Напомним, ранее сообщалось, что смерть волонтера Алексея Кучапина полиция будет расследовать как умышленное убийство. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Алексей Кучапин 16 июля ушел из дома и с тех пор не выходил на связь. Потом его тело нашли в квартире дома в Днепровском районе столицы. Во время предварительного осмотра тела криминалисты не выявили внешних признаков насильственной смерти.

Он помогал бездомным и инвалидам, жертвам черных риелторов и торговцев людьми, в том числе несовершеннолетним, которых вовлекли в занятие проституцией.

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Киев смерть расследование священник полиция волонтер

Источник: Сегодня

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