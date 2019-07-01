В ДТП погибла известный волонтер Марина Шеремет

Авария случилась в Черниговской области

В ДТП в Черниговской области вчера погибла известный волонтер Марина Шеремет.

Причина аварии пока неизвестна, сообщает в Facebook знакомая погибшей Margo White.

Автокатастрофа произошла в районе села Носовка. Машина на скорости слетела в кювет и врезалось в дерево. Автомобиль разбился полностью. По словам врача, Марина ударилась головой о боковое стекло.

"Как быстро Марина умерла, скажет только судмедэкспертиза. Где тело, я пока не знаю", – сообщила женщина.

У мужа погибшей черепно-мозговая травма и травма руки. Как сообщает Новое время, он находится в больнице в реанимации.

Марина Шеремет была основательницей благотворительного фонда, который оказывал помощь детям в Луганской и Донецкой областях и внутренне перемещенным лицам.

Как сообщалось, в Одессе автомобиль врезался в трамвайную остановку. Есть пострадавшие.

Напомним, недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

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