Выживший в бойне в Новоселице мужчина рассказал, как расстреляли семерых его друзей

Стали известны новые подробности убийства семерых человек в селе Новоселица Житомирской области. Ветеран батальона имени Кульчицкого Вадим Федюнин, единственный, кому удалось выжить, рассказал, как местный житель Анатолий Захаренко расстрелял компанию ветеранов и военнослужащих, приехавших порыбачить.

По словам Федюнина, около 22:30 21 мая он ушел спать после застолья, а спустя 10-20 минут началась стрельба.

"Раздались выстрелы. И крики одновременно с выстрелами. "Ах ты ж, сука". И выстрелы. "Ах ты ж, сука". Он приговаривал, когда стрелял. Это вообще. Это кошмар был сильный, конечно", – рассказал выживший военный "Цензор.нет".

Вадим Федюнин

Вадим Федюнин утверждает, что сначала было два выстрела.

"Я крикнул: "Пацаны, он подстрелил Малька!". Крикнул Финн в соседней комнате: "Пацаны, он выстрелил в Ромку!" Я ж пока туда-сюда, Расстрига передо мной. Пока он встал, пока расстегнулся. Я сейчас уже продумываю, но, наверное, он за ножом, может, кинулся? Там в углу такая полка была... Чтоб вы понимали, комната где-то три метра вообще. Вы видели? В общем, вы представляете. А двери в домик были закрыты. Я слышу, Рома открывает двери со словами: "Толик, что ты делаешь, что произошло?" Такое что-то. Дословно точно тоже не скажу", – рассказал свидетель.

Он отметил, что последние слова Романа Ханенка прервал выстрел. "Но он не договорил этого. Выстрел. И тут я понимаю, что все серьезно. Я начал более резко двигаться, только когда услышал, как он в Рому выстрелил. Я понял, если он выстрелил в Рому… У меня пробежала реально вся жизнь перед глазами, я понял, что сейчас подохну", – говорит свидетель.

Место убийства. Фото: Антон Геращенко

По словам Федюнина, он, поняв, что происходит, попытался разбудить товарищей, а весь рассказ – это происходило в течение нескольких секунд.

"(Захаренко стрелял – Ред.) из двустволки. Он профессиональный охотник, перезаряжается за несколько секунд. Всегда этим хвастался перед всеми. То есть, там шансов не было", – отмечает товарищ погибших.

Федюнин рассказал, как развивались трагические события далее: "Он выстрелил в Рому и сразу, не перезаряжаясь, заходит в домик и наводит на меня ружье. Я сижу на диване. Расстрига в этот время его хватает. А тот тянет его на себя, ружье. Я схватываюсь в их сторону. Опять же, уворачиваюсь от гуляющего ствола ружья. Понимаю, что оно в любой момент может выстрелить. Толик тянет Расстригу на себя с этим ружьем. Тут же звучит выстрел. Он попадает ему в шею. Расстрига испускает дух. Падает передо мной вот так, ничком. Я понимаю, что его уже нет. Понимаю, что все, в голову, в шею ему попало. Убийца при этом выбегает. То есть, человек выстреливает, бежит, сразу, не разворачиваясь, разряжается, перезаряжается, уже выбегает на улицу, начинает разворачиваться. Я бегу за ним, понимаю, что он сейчас развернется – и до свидания. Стрелял он в меня или нет, но звука пули не помню. Я побежал от него в темноту, это все были секунды".

После этого Вадим Федюнин бросился в бега. "Я бегу. Там такой подъем, горка. Я бегу босиком. Понимаю, что у меня убили только что друзей, что их сейчас добивают с криками: "Ах вы ж уроды, бл#дь, я вас сейчас, нах#й, вы пид#расы, бл#дь". Сейчас добивают. Включаю пятую передачу, петлями этими бегу в сторону населенного пункта по озимым. Через три минуты (это около километра) там посадка, могу показать конкретно место. Это все можно померять. Это километр. Ровно. Он за это время дал около 10 выстрелов. Меньше, больше – не знаю. Из винтовки. Это 100%. Это было не ружье, они были подряд. Бах-бах-бах-бах-бах-бах. Я думаю: подожди, кто там отстреливается? Может, он их не убил? Может, они еще живые? Вроде, всех положил. Кто отстреливается? Крики затихли. Думаю, так, ага, это у меня есть либо 3 минуты, либо он сейчас… Я думал, он вообще за мной бежит", – говорит Федюнин.

Далее, по словам Федюнина, он забежал в село, однако многие ему не открывали. После нескольких безуспешных попыток он нашел спасение в одном из домов, хозяин которого и вызвал полицию.

Как сообщал сайт "Сегодня", убитым в Житомирской области мужчины от 29 до 50 лет. Среди них было и трое военнослужащих Нацгвардии, находившихся в отпуске после возвращения из ООС. Они приехали порыбачить в село Новоселица на пруд, который арендовал Анатолий Захаренко.

26 мая с погибшими простились в Киеве.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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