Смертельная авария в Киеве – погибла девушка: видео с места ДТП

Один из автомобилей превысил скорость, что могло стать причиной этой страшной аварии

/ Фото: Информатор

Только недавно в Киеве автомобиль рухнул с моста, так теперь новая страшная авария – на Владимирском спуске в результате ДТП погибла девушка и еще четыре человека получили травмы.

Об этом сообщает "Информтор".

Трагическое ДТП произошло сегодня ночью. Audi двигался по Владимирскому спуску в направлении Почтовой площади. Из-за превышения скорости автомобиль занесло на брусчатке и он боком вылетел на встречную полосу, прямо "в лоб" Skoda. Внутри транспортных средств находилось пять человек.

Отмощного удара один человек погиб, еще четыре получили травмы (по два из каждого автомобиля). Как стало известно, врачи еще пытались спасти девушку, но она получила слишком тяжелые травмы шеи и умерла.

Очевидцы отмечают, что некоторые из пострадавших в тяжелом состоянии.

Как ранее сообщали новости "Сегодня", за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2716 человек.

Кроме того, украинцы массово пренебрегают ремнями безопасности, а ведь это, порой, единственное средство, которое поможет не покалечиться и даже выжить в страшной аварии. Мы решили выяснить, почему украинцы не пристегиваются и как с этим собираются бороться активисты и власть. Подробней смотрите в сюжете:

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