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Смертельная драка в супермаркете Киева: полиция просит о помощи

Сегодня, 17:48

Убийцу из магазина на Калнышевского все еще не могут ни разыскать, ни даже определить

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Нацполиция
Смертельная драка в супермаркете Киева: полиция просит о помощи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/60a/e94/5c960ae94ae73.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/60a/e94/5c960ae94ae73.jpg Происшествия Убийцу из магазина на Калнышевского все еще не могут ни разыскать, ни даже определить

Правоохранительные органы украинской столицы обратились к гражданам с просьбой о помощи – полицейские рассчитывают, что киевляне помогут им разыскать подозреваемого в убийстве мужчины в супермаркете на Минском массиве.

"В рамках расследования уголовного производства правоохранители обращаются к гражданам с просьбой установить личность подозреваемого и его местонахождение. Приметы мужчины: возраст 30-35 лет, рост примерно 170-175 см, среднего телосложения, волосы короткие, светло-русые с залысинами", – сообщается на Facebook-странице киевской полиции.

Всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о личности правонарушителя и его местонахождении, просят сообщит об этом по телефонам 102, (098) 639-74-80 или (067) 976-39-20.

Напомним, что трагедия произошла в результате конфликта между посетителями в супермаркете на улице Петра Калнышевского 4 апреля. В ходе словесной перепалки подозреваемый ударил потерпевшего в лицо, после чего тот упал и на следующий день скончался. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате травмы головы.


Напомним, как сообщили в Генеральной прокуратуре, в 2018 году в Украине было зарегистрировано на 412 больше головных производств по статье "Умышленное убийство", чем годом ранее.

Кроме того, как сообщалось осенью, статистика правоохранителей свидетельствует об улучшении криминогенной ситуации в столице в 2018 году.

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Тег Киев, убийство, драка, супермаркет, полиция, Минский массив

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