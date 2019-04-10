Смертельная драка в супермаркете Киева: полиция просит о помощи
Убийцу из магазина на Калнышевского все еще не могут ни разыскать, ни даже определить
Правоохранительные органы украинской столицы обратились к гражданам с просьбой о помощи – полицейские рассчитывают, что киевляне помогут им разыскать подозреваемого в убийстве мужчины в супермаркете на Минском массиве.
"В рамках расследования уголовного производства правоохранители обращаются к гражданам с просьбой установить личность подозреваемого и его местонахождение. Приметы мужчины: возраст 30-35 лет, рост примерно 170-175 см, среднего телосложения, волосы короткие, светло-русые с залысинами", – сообщается на Facebook-странице киевской полиции.
Всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о личности правонарушителя и его местонахождении, просят сообщит об этом по телефонам 102, (098) 639-74-80 или (067) 976-39-20.
Напомним, что трагедия произошла в результате конфликта между посетителями в супермаркете на улице Петра Калнышевского 4 апреля. В ходе словесной перепалки подозреваемый ударил потерпевшего в лицо, после чего тот упал и на следующий день скончался. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате травмы головы.
Напомним, как сообщили в Генеральной прокуратуре, в 2018 году в Украине было зарегистрировано на 412 больше головных производств по статье "Умышленное убийство", чем годом ранее.
Кроме того, как сообщалось осенью, статистика правоохранителей свидетельствует об улучшении криминогенной ситуации в столице в 2018 году.
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