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В Полтаве посреди улицы произошла стрельба: опубликовано видео

Сегодня, 19:20

Участники потасовки получили телесные повреждения, но от выстрелов никто не пострадал

Задержание "стрелка" в Полтаве. Фото: пресс-служба МВД
Задержание "стрелка" в Полтаве. Фото: пресс-служба МВД.
В Полтаве посреди улицы произошла стрельба: опубликовано видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0e4/9bd/5ca0e49bd8ac0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0e4/9bd/5ca0e49bd8ac0.jpg Другие регионы Участники потасовки получили телесные повреждения, но от выстрелов никто не пострадал

В Полтаве средь бела дня, на людной улице Гагарина, трое мужчин устроили драку, во время которой произошла стрельба.

Как сообщили в пресс-службе МВД, один из мужчин использовал пистолет, вероятно, под патрон Флобера, и сделал несколько выстрелов. Полицейские прибыли на место происшествия уже через несколько минут после вызова.

Агрессивного "стрелка" задержали, а его пистолет – изъяли. Также копы установили всех участников происшествия, сейчас они дают объяснения в полицейском участке.

К счастью, в результате инцидента огнестрельных ранений никто не получил, однако участники драки получили телесные повреждения. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства и причины агрессивного поведения мужчин.

Между тем, в социальных сетях появилось видео этого инцидента. Внимание! Ролик содержит нецензурную лексику!

Напомним, ранее стрельба произошла в центре Харькова. Неизвестный мужчина из травматического оружия ранил человека, который был госпитализирован.

Также мы сообщали, что возле метро "Левобережная" в Киеве мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры. Возмущенный киевлянин решил компанию, которая не реагировала на его замечания. В результате он выпустил в них несколько резиновых пуль. Одного человека с ранениями в живот госпитализировали.

Ранее сообщалось, что под Киевом произошла стрельба на одной из автомобильных парковок. В селе Стоянка (Киево-Святошинский район) конфликт перерос в перестрелку, в результате которой один человек пострадал, а второй – скрылся с места инцидента. 

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Тег драка, Полтава, стрельба, пистолет

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