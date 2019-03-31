В Полтаве посреди улицы произошла стрельба: опубликовано видео
Участники потасовки получили телесные повреждения, но от выстрелов никто не пострадал
В Полтаве средь бела дня, на людной улице Гагарина, трое мужчин устроили драку, во время которой произошла стрельба.
Как сообщили в пресс-службе МВД, один из мужчин использовал пистолет, вероятно, под патрон Флобера, и сделал несколько выстрелов. Полицейские прибыли на место происшествия уже через несколько минут после вызова.
Агрессивного "стрелка" задержали, а его пистолет – изъяли. Также копы установили всех участников происшествия, сейчас они дают объяснения в полицейском участке.
К счастью, в результате инцидента огнестрельных ранений никто не получил, однако участники драки получили телесные повреждения. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства и причины агрессивного поведения мужчин.
Между тем, в социальных сетях появилось видео этого инцидента. Внимание! Ролик содержит нецензурную лексику!
Напомним, ранее стрельба произошла в центре Харькова. Неизвестный мужчина из травматического оружия ранил человека, который был госпитализирован.
Также мы сообщали, что возле метро "Левобережная" в Киеве мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры. Возмущенный киевлянин решил компанию, которая не реагировала на его замечания. В результате он выпустил в них несколько резиновых пуль. Одного человека с ранениями в живот госпитализировали.
Ранее сообщалось, что под Киевом произошла стрельба на одной из автомобильных парковок. В селе Стоянка (Киево-Святошинский район) конфликт перерос в перестрелку, в результате которой один человек пострадал, а второй – скрылся с места инцидента.
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