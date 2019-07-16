Смертельное ЧП в Ирпене: парень стрелял в пару из-за неразделенной любви
Пострадавшая – бывшая девушка злоумышленника, которая ушла к другому
Правоохранители рассказали детали происшествия, которое произошло в пригороде столицы Ирпене. Напомним, здесь 19-летний парень открыл на улице стрельбу по молодой паре, ранил в голову молодую девушку и юношу. А после задержания сам застрелился в отделении полиции.
В ГУ НП Киевской области "Сегодня" рассказали, что пострадавшая в результате стрельбы – бывшая девушка подозреваемого.
"Он был в нее влюблен, но она ушла к другому. Подозреваемый выследил пару, сначала сделал выстрел из травматического пистолета в затылок новому парню девушки, а потом и ей", – рассказывают правоохранители.
Известно, что все участники происшествия – местные жители. Напомним, после стрельбы подозреваемого задержали в течение часа на одной из улиц Гостомеля. Полицейские надели на него наручники и доставили в Ирпенское отделение полиции. Там мужчине каким-то образов удалось освободить одну руку, он схватил свой пистолет, приставил к виску и выстрелил себе в голову. Через несколько часов он скончался в больнице.
Открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 15 ("Покушение на преступление"), п. 1 ч.2 ст. 115 ("Умышленное убийство") и ч. 1 ст. 345 ("Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа") Уголовного кодекса Украины.
Как сообщали новости "Сегодня", в Одесской области пьяный 70-летний мужчина до смерти забил жену, заподозрив ее в неверности. Жуткое убийство произошло в Татарбунарском районе. Как выяснилось, ссора между супругами разгорелась после возвращения с хмельного застолья от соседей. Как бил жену пенсионер мало помнит, так как был слишком пьян.
Ранее мы сообщали, что в Киевской области полиция задержала мужчину, который из ревности задушил жену.
Также напомним, что в Запорожье стражи порядка предупредили совершение заказного убийства – местный житель из ревности хотел убить соперника, к которому ушла его бывшая сожительница.
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