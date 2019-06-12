Сделать стартовой
26,3
29,77
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

В Одесской области пенсионер убил жену из-за ревности

12 июня, 05:45

70-летний мужчина пытался скрыть преступление от копов

Фото: Pixabay

В Одесской области пьяный 70-летний мужчина до смерти забил жену, заподозрив ее в неверности. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Жуткое убийство произошло в Татарбунарском районе. Как выяснилось, ссора между супругами разгорелась после возвращения из хмельного застолья от соседей. Как бил жену, пенсионер мало помнит, так как был слишком пьян.

Фото: ГУНП в Одесской области

Отметим, что сначала мужчина попытался отвести от себя подозрение и сказал копам, что жена сама забилась в ванной комнате, а утром он нашел ее у кровати мертвой. Но многочисленные ушибы и гематомы на теле 62-летней женщины свидетельствовали об ином. Позже мужчина признал свою вину и рассказал, что убил жену из-за ревности.

"По факту умышленного убийства следователи Татарбунарского отделения полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщили о подозрении и задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – рассказали в полиции.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области полиция задержала мужчину, который из ревности задушил свою жену.

Также напомним, что в Запорожье стражи порядка предупредили совершение заказного убийства – местный житель из ревности хотел убить соперника, к которому ушла его бывшая сожительница.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег убийство, женщина, пьяный, пенсионер, одесская область, ревность

Вы сейчас просматриваете новость " В Одесской области пенсионер убил жену из-за ревности". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Заколола вилами из ревности: убийца 19-летней студентки получила 8 лет тюрьмы

30 мая, 16:33

Конфликт между девушками возник из-за ревности

Ампутировали ноги: в Кривом Роге полицейские нашли мужчину, который зарезал бывшую жену

17 мая, 15:12

После совершения преступления злоумышленник ушел в монастырь

В Харькове в ресторане быстрого питания произошла поножовщина: ранена женщина

14 мая, 10:59

Пострадавшую с ранениями живота госпитализировали

Молотком по голове: в Киеве мужчина из-за ревности чуть не убил знакомого

11 мая, 14:47

Киевлянину грозит до 15 лет лишения свободы

Это поражение, россияне уходят

Учёные определили самую опасную для здоровья группу крови

Назван лучший способ остановить старение мозга

10 фактов о пользе клубники, которые вы могли не знать

Эксперты назвали идеальный суп, нормализующий кровяное давление

Каков ваш физиологический, а не хронологический возраст

Ушел из жизни российский актер Александр Кузнецов

Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги

Громкое заявление Меркель по проекту Путина против Украины

Когда орехи особенно необходимы в рационе: полезные свойства

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

Вчера, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

10 июня, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Украинцам готовят новый трудовой кодекс: в нем увеличен отпуск и больше причин для увольнения

9 июня, 07:38

В новом трудовом кодексе предлагают увеличить отпуска и разрешить дистанционную работу

Кто сможет досрочно выйти на пенсию в Украине: КСУ снял ограничение

9 июня, 06:30

Конституционный суд разрешил выходить на отдых по выслуге лет

Видеофакт: кит-убийца принес дайверу поесть

Непростые судьбы участников шоу «Битва экстрасенсов»

Звон в ушах – предвестник многих болезней
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь