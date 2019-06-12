В Одесской области пенсионер убил жену из-за ревности

70-летний мужчина пытался скрыть преступление от копов

Фото: Pixabay

В Одесской области пьяный 70-летний мужчина до смерти забил жену, заподозрив ее в неверности. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Жуткое убийство произошло в Татарбунарском районе. Как выяснилось, ссора между супругами разгорелась после возвращения из хмельного застолья от соседей. Как бил жену, пенсионер мало помнит, так как был слишком пьян.

Фото: ГУНП в Одесской области

Отметим, что сначала мужчина попытался отвести от себя подозрение и сказал копам, что жена сама забилась в ванной комнате, а утром он нашел ее у кровати мертвой. Но многочисленные ушибы и гематомы на теле 62-летней женщины свидетельствовали об ином. Позже мужчина признал свою вину и рассказал, что убил жену из-за ревности.

"По факту умышленного убийства следователи Татарбунарского отделения полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщили о подозрении и задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – рассказали в полиции.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области полиция задержала мужчину, который из ревности задушил свою жену.

Также напомним, что в Запорожье стражи порядка предупредили совершение заказного убийства – местный житель из ревности хотел убить соперника, к которому ушла его бывшая сожительница.

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