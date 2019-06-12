В Одесской области пенсионер убил жену из-за ревности
70-летний мужчина пытался скрыть преступление от копов
В Одесской области пьяный 70-летний мужчина до смерти забил жену, заподозрив ее в неверности. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.
Жуткое убийство произошло в Татарбунарском районе. Как выяснилось, ссора между супругами разгорелась после возвращения из хмельного застолья от соседей. Как бил жену, пенсионер мало помнит, так как был слишком пьян.
Отметим, что сначала мужчина попытался отвести от себя подозрение и сказал копам, что жена сама забилась в ванной комнате, а утром он нашел ее у кровати мертвой. Но многочисленные ушибы и гематомы на теле 62-летней женщины свидетельствовали об ином. Позже мужчина признал свою вину и рассказал, что убил жену из-за ревности.
"По факту умышленного убийства следователи Татарбунарского отделения полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщили о подозрении и задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – рассказали в полиции.
Ранее мы сообщали, что в Киевской области полиция задержала мужчину, который из ревности задушил свою жену.
Также напомним, что в Запорожье стражи порядка предупредили совершение заказного убийства – местный житель из ревности хотел убить соперника, к которому ушла его бывшая сожительница.
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