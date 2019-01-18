В Запорожье копы предотвратили заказное убийство: появились фото и видео
Причиной организации преступления стала ревность
В Запорожье стражи порядка предупредили совершение заказного убийства – местный житель из ревности хотел убить соперника, к которому ушла его бывшая сожительница.
Операцию проводили сотрудники Управления стратегических расследований, следователи и оперативники с привлечением подразделения полицейского спецназа КОРД и под процессуальным руководством прокуратуры, сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
"В начале января сотрудники Управления стратегических расследований получили информацию о подготовке заказного убийства жителя Запорожья 1980 года рождения. Во время расследования полицейскими была установлена личность заказчика и задокументирован факт передачи задатка в размере 500 долларов", - говорится в сообщении.
Было открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство". В ходе расследования выяснилось, что причиной конфликта между фигурантом и потерпевшим стала ревность – бывшая сожительница подозреваемого в настоящий момент живет с потерпевшим.
"17 января во время спецоперации был задокументирован факт передачи остальной суммы – 200 долларов, за выполнение преступления, и задержан заказчик преступления. Ранее несудимый местный житель 1969 года рождения задержан", – добавили в полиции.
В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения, досудебное расследование продолжается.
Напомним, в начале 2018 года в городе Фастов под Киевом полиция раскрыла заказное убийство многодетной матери. Заказчиков и исполнителей преступления задержали.
Ранее в Измаильском районе Одесской области в частном доме были найдены убитыми четыре человека. Как сообщили в полиции, тела принадлежали хозяину дома, двоим мужчинам и женщине. На всех телах были обнаружены колото-резаные раны.
Позже выяснилось, что мотивом массового убийства стала ревность: хозяин дома принимал гостей — двоих односельчан и жительницу соседнего села, а позже к ним присоединился сожитель женщины. В разгар застолья гость приревновал ее к другим мужчинам, что привело к ссоре и драке. Во время стычки он с помощью топора и ножа нанес смертельные ранения присутствующим и сбежал.
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