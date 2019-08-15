Смертельное ДТП из-за невнимательности: в Киеве хлебовоз протаранил легковушку, фото

/ Фото: А.Ракитин

Спустя день после серьезной аварии на Броварском проспекте, в Киеве 15 августа днем на улице Богатрыской в Оболонском районе произошло ДТП, в которой погибла женщина.

По предварительным данным, легковушка Skoda, в которой кроме водителя находилось двое пассажиров, двигался в направлении Вышгорода. За ней ехал фургончик- хлебовозка. Водитель грузовичка по каким-то причинам не соблюдал безопасную дистанцию, нажал на газ и врезался в легковое авто сзади. В результате столкновения задняя часть авто была полностью деформирована. Погибла женщина, которая ехала на заднем сидении Skoda.

Реклама

В тренде Суд арестовал подозреваемого в убийстве Дианы Хриненко

С обстоятельствами аварии разбираются правоохранители. Вероятно, причиной ДТП стала банальная невнимательность. Ведь, как говорят другие водители, дорога в этом участке хорошая, были благоприятными и погодные условия.

Напомним, что среди пострадавших в масштабной аварии на Одесской трассе под Киевом есть несовершеннолетний ребенок. В частности, в результате ДТП погибли двое пассажиров Volkswagen. Это женщины, 1974 и 1952 г. рождения, из села Бородянка. Водитель легкового авто выжил, но был госпитализирован. В маршрутке всего ехало 18 человек, 16 из них были госпитализированы. Среди них и несовершеннолетний ребенок – девочка, 2006 г. рождения, у которой закрытая травма головы.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в столице пьяный водитель Nissan Micra устроил масштабное ДТП: протаранил четыре автомобиля и снес палатку с арбузами у Соломенского рынка.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама