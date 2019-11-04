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Смертельное ДТП на Окружной в Киеве: появилось видео момента аварии

4 ноября, 14:15

На видео видно, как автомобиль Audi столкнулся с BMW

В сети появилось видео момента смертельной аварии на Окружной дороге в Киеве, которая произошла в понедельник, 4 ноября.

Как сообщалось ранее, водитель Audi, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с BMW. В результате ДТП водитель Audi и пассажир, сидевший на переднем сиденье, погибли на месте, еще двое пассажиров авто госпитализированы в реанимационное отделение.

В полиции сообщили, что по факту ДТП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Ранее сообщалось, что на улице Академика Заболотного водитель легковушки ГАЗ-3110 "Волга" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с SsangYong. В результате происшествия пассажирка "Волги" получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Также пострадали три пассажира "китайца" и оба водителя.

Также в столице пассажиры автобуса поймали водителя автобуса сразу на нескольких нарушениях: шофер курил в кабине, при этом постоянно смотрел в смартфон и лишь иногда поглядывал на дорогу.

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Киев ДТП Окружная дорога

Источник: Сегодня

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