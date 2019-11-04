Столичная полиция сообщила подробности жуткой аварии на Окружной

В результате ДТП погибли два человека, еще двое госпитализированы в реанимационное отделение

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Столичная полиция уточнила подробности смертельной аварии на Окружной дороге в Киеве, в результате которой в понедельник, 4 ноября, погибли два человека, еще двое госпитализированы с тяжелыми травмами.

"По предварительной информации, водитель Audi, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с BMW. В результате ДТП водитель Audi и пассажир, сидевший на переднем сиденье, погибли на месте, еще двое пассажиров авто госпитализированы в реанимационное отделение", – говорится в сообщении пресс-службы столичного ГУ Национальной полиции.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Также назначен ряд соответствующих экспертиз для установления всех обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что на улице Академика Заболотного водитель легковушки ГАЗ-3110 "Волга" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с SsangYong. В результате происшествия пассажирка "Волги" получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Также пострадали три пассажира "китайца" и оба водителя.

Также в столице пассажиры автобуса поймали водителя автобуса сразу на нескольких нарушениях: шофер курил в кабине, при этом постоянно смотрел в смартфон и лишь иногда поглядывал на дорогу.

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