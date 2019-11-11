Смертельное ДТП на столичных Осокорках: 21-летний водитель Lexus был пьян

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Водитель Lexus, который насмерть сбил девушку-пешехода на столичных Осокорках, в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"Около полуночи в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о том, что возле станции метро "Осокорки" на проспекте Николая Бажана автомобиль сбил пешеходов. Полицейские установили, что произошло столкновение автомобилей, в результате чего Lexus в неуправляемом состоянии выехал за пределы проезжей части, где на тротуаре совершил наезд на двух прохожих. В результате ДТП 20-летняя киевлянка от полученных травм погибла на месте, а 23-летнего местного жителя с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что "по предварительным данным, 21-летний водитель люксового авто находился в состоянии алкогольного опьянения". Он задержан.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Подробности ДТП смотрите в сюжете:

Напомним, ранее в Киевской области на территории города Боярка женщина за рулем внедорожника не справилась с управлением и протаранила пять автомобилей, стоявших на официальной парковке. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

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