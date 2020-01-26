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Смертельное ДТП под Киевом: Renault снес Kia с трассы и перевернулся (фото)

26 января, 07:45

Автомобиль вылетел на встречную полосу и на скорости протаранил другую машину

/ Фото: Информатор

Только на днях под Киевом легковушка с 9-летним школьником утонула в реке, как в столице новое жуткое ДТП, в результате которого погибла женщина.

Об этом сообщает "Информатор".

По предварительной информации, которую удалось установить на месте, Renault на большой скорости двигался в сторону Броваров из Киева. В какой-то момент водитель потерял управление и перелетел через разделительный газон на встречную полосу. Там автомобиль протаранил в бок Kia, отбросив того в кювет, и перевернулся.

К сожалению, пассажирка Kia погибла на месте. Также в больницу с травмами различной степени тяжести доставили еще одного пассажира Kia и водителя Renault. Причины аварии устанавливает следствие.

Фото: "Информатор"
Фото: "Информатор"
Фото: "Информатор"

Как ранее сообщали новости "Сегодня", на дорогах Украины продолжают гибнуть люди, а аварий становится все больше. Так, за 11 месяцев 2019 года в Украине произошло 144 760 дорожно-транспортных происшествий. Читайте подробнее о статистике ДТП в Украине и сколько человек погибли.

Кроме того, полицейские назвали пять главных причин ДТП на украинских дорогах. Департамент патрульной полиции опубликовал статистику аварий и их главных причин за 9 месяцев 2019 года, сравнив ее с 2018 годом. В полиции объяснили, помогут ли штрафы за нарушение ПДД уменьшить количество аварий.

Также смотрите в сюжете о том, почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и власть:

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Киев авария ДТП женщина

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