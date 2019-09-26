Смертельное ДТП с копом под Киевом: фото с места аварии

Легковушка на полном ходу влетела в людей на остановке в Броварах

/ Фото: Нацполиция

На следующий день после столкновения иномарки с автобусом на трассе Киев – Харьков в Киевской области произошло новое ДТП, участником которого может быть сотрудник правоохранительных органов.

По данным пресс-службы Национальной полиции, 26 сентября в 17:46 стало известно о том, что водитель легковой иномарки не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта в Броварах. В результате аварии один человек погиб и еще двое пострадали.

Фото: Нацполиция

По предварительной информации виновник случившегося – сотрудник полиции охраны.

По данному факту назначено служебное расследование, на время которого начальника Госслужбы охраны Киевской области отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Фото: Нацполиция

О трагедии также сообщили в Государственное бюро расследований.

На месте ДТП находится начальник Нацполиции Игорь Клименко.

Напомним, всего пару дней назад на Броварской Окружной дороге под Киевом произошло сразу несколько серьезных аварий, в результате которых один человек погиб и еще несколько пострадали.

Мы также писали, что в апреле в Броварах внедорожник протаранил фуру – от силы столкновения грузовой автомобиль развернуло на 90 градусов, и он снес прицепом отбойник.

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