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Смертельное ДТП с участием полицейского под Киевом: делом занялось ГБР

Сегодня, 14:41

Полицейский был в состоянии алкогольного опьянения

Фото: ГБР
Смертельное ДТП с участием полицейского под Киевом: делом занялось ГБР //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a79/1fd/5c7a791fddba9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a79/1fd/5c7a791fddba9.jpg Происшествия Полицейский был в состоянии алкогольного опьянения

Следователи Государственного бюро расследований выясняют обстоятельства смертельной аварии под Киевом с участием старшего оперуполномоченного Департамента стратегических расследований Нацполиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, полицейский, находясь за рулем автомобиля Toyota совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу на зеленый свет светофора. В результате полученных травм пешеход погиб на месте происшествия.

Установлено, что правоохранитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Оперуполномоченный с места аварии скрылся, однако потом самостоятельно явился в отделение полиции, где его задержали следователи.

Досудебное расследование проводит Государственное бюро расследований. В случае доказательства вины в смертельном ДТП, полицейскому грозит лишение свободы сроком от 3 до 8 лет.

Напомним, в пятницу, первого марта в Киеве произошло смертельное ДТП. В лобовом столкновении сошлись ZAZ Vido и карета скорой помощи. В результате ДТП погибли все три человека, находившихся в легковушке – водитель-мужчина и две женщины. Кроме того, в аварии пострадали врач, фельдшер и пациент "скорой" – они были госпитализированы.

Также, в Одессе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое мужчин. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Тег ДТП, полиция, погибшие

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