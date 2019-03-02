Смертельное ДТП с участием полицейского под Киевом: делом занялось ГБР
Полицейский был в состоянии алкогольного опьянения
Следователи Государственного бюро расследований выясняют обстоятельства смертельной аварии под Киевом с участием старшего оперуполномоченного Департамента стратегических расследований Нацполиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, полицейский, находясь за рулем автомобиля Toyota совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу на зеленый свет светофора. В результате полученных травм пешеход погиб на месте происшествия.
Установлено, что правоохранитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Оперуполномоченный с места аварии скрылся, однако потом самостоятельно явился в отделение полиции, где его задержали следователи.
Досудебное расследование проводит Государственное бюро расследований. В случае доказательства вины в смертельном ДТП, полицейскому грозит лишение свободы сроком от 3 до 8 лет.
Напомним, в пятницу, первого марта в Киеве произошло смертельное ДТП. В лобовом столкновении сошлись ZAZ Vido и карета скорой помощи. В результате ДТП погибли все три человека, находившихся в легковушке – водитель-мужчина и две женщины. Кроме того, в аварии пострадали врач, фельдшер и пациент "скорой" – они были госпитализированы.
Также, в Одессе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое мужчин. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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