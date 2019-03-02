Смертельное ДТП с участием полицейского под Киевом: делом занялось ГБР

Полицейский был в состоянии алкогольного опьянения

Фото: ГБР

Смертельное ДТП с участием полицейского под Киевом: делом занялось ГБР //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a79/1fd/5c7a791fddba9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a79/1fd/5c7a791fddba9.jpg 2019-03-02T14:41:00+02:00 Происшествия Полицейский был в состоянии алкогольного опьянения

Следователи Государственного бюро расследований выясняют обстоятельства смертельной аварии под Киевом с участием старшего оперуполномоченного Департамента стратегических расследований Нацполиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, полицейский, находясь за рулем автомобиля Toyota совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу на зеленый свет светофора. В результате полученных травм пешеход погиб на месте происшествия.

Установлено, что правоохранитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Оперуполномоченный с места аварии скрылся, однако потом самостоятельно явился в отделение полиции, где его задержали следователи.

Досудебное расследование проводит Государственное бюро расследований. В случае доказательства вины в смертельном ДТП, полицейскому грозит лишение свободы сроком от 3 до 8 лет.

Напомним, в пятницу, первого марта в Киеве произошло смертельное ДТП. В лобовом столкновении сошлись ZAZ Vido и карета скорой помощи. В результате ДТП погибли все три человека, находившихся в легковушке – водитель-мужчина и две женщины. Кроме того, в аварии пострадали врач, фельдшер и пациент "скорой" – они были госпитализированы.

Также, в Одессе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое мужчин. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Смертельное ДТП с участием полицейского под Киевом: делом занялось ГБР". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.