Смертельное ДТП в Одессе: двое мужчин погибли, врезавшись в столб

Водитель не справился с управлением на перекрестке

Фото с места происшествия. Фото: Нацполиция

Смертельное ДТП в Одессе: двое мужчин погибли, врезавшись в столб //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/260/e4c/5c7260e4c6980.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/260/e4c/5c7260e4c6980.jpg 2019-02-24T11:25:00+02:00 Одесса Водитель не справился с управлением на перекрестке

В Одессе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое мужчин. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, трагедия случилась около трех часов ночи 24 февраля на перекрестке улиц Инглези и Ивана и Юрия Лип.

"Предварительно установлено, что 38-летний водитель легковушки, выехав на перекресток, не справился с управлением и врезался в электроопору. В результате удара водитель и его 25-летний пассажир погибли на месте", - говорится в сообщении.

В настоящее время полицией решается вопрос о внесении ведомостей об аварии в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения". Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, вечером, 23 февраля, в Киеве иномарка врезалась в маршрутку и снесла остановку. Водителя Kia Ceed подрезал неизвестный и скрылся, а иномарку понесло в стоявшую н остановке маршрутку.

А на днях в Киеве случилось курьезное ДТП – грузовик с кирпичами протаранил легковушку на Крещатике и перевернулся. Смотрите в видеосюжете "Сегодня".

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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