Смертельное ДТП в Киеве: "Волгу" разорвало на части, фото и видео

В результате аварии один человек погиб и еще пятеро пострадали

В Киеве на улице Заболотного в Голосеевском районе утром 3 ноября произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие – на дороге не разминулись "Волга" и SsangYong, один человек погиб и еще пятеро получили ранения.

Как сообщает "Киев Оперативный", удар был настолько силен, что ГАЗ буквально разорвало на части, а "китаец" перевернулся на бок.

Из-за аварии движение в этом районе значительно затруднено.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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